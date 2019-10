Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Travis Scott - Highest in the Room

In de week dat bekend werd dat de relatie tussen Travis Scott en Kylie Jenner over is, brengt de rapper ook zijn nieuwe track Highest in the Room uit. Het nummer was al eerder te horen in een reclame van het cosmeticamerk van Jenner en gaat dan ook over de realityster, met wie Scott dochter Stormi heeft.

Miss Montreal - Een Stap Terug

Miss Montreal maakte al eerder muzikale uitstapjes in haar moerstaal, maar brengt in het voorjaar van 2020 voor de eerste keer een geheel Nederlandstalig album uit. Een Stap Terug is daarvan de eerste single. De zangeres liet eerder al weten dat het nummer erg persoonlijk voor haar is.



Halsey - clementine

Clementine is de derde single van Halseys nieuwe album Manic, dat op 17 januari 2020 verschijnt. Onlangs bracht de zangeres al de bijhorende videoclip uit, waarin ze samen met haar broer Sevian te zien is. De tour rond Manic begint op 6 februari en brengt Halsey op 15 februari voor een optreden naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Dan + Shay ft. Justin Bieber - 10.000 Hours

Justin Bieber werkte voor dit romantische nummer samen met Dan + Shay. Het countryduo deelt manager Scooter Braun met Bieber en was deze week te gast op de bruiloft van de zanger en zijn vrouw Hailey Bieber. 10.000 Hours is de tweede samenwerking van Bieber dit jaar: eerder bracht hij het duet I Don't Care met Ed Sheeran uit.

Naaz - Do You?

Do You? is afkomstig van the beautiful struggle, de tweede EP van Naaz die op 4 oktober verschijnt. De zangeres nam haar album op met de Noorse producer Askjell, die eerde samenwerkte met popartiesten Sigrid en Aurora. Eerder verschenen van het album al de singles TAPED, damage :( en it's not you it's me.

Camilla Cabello - Cry for Me

Het is nog niet bekend wanneer Camilla Cabello's nieuwe album Romance uitkomt, maar de zangeres brengt met Cry for Me al wel haar derde single uit. Cabello schreef het nummer samen met Ryan Tedder van OneRepublic. De zangeres liet eerder al weten dat Cry for Me een van haar favoriete tracks van Romance is.

