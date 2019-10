In tegenstelling tot eerdere speculaties, is er geen sprake van een comeback van hardrockband Van Halen, meldt NME op basis van een radio-interview dat zanger David Lee Roth gaf.

Roth (64) ging bij radiostation WRIF in Detroit in op de geruchten over een aanstaande hernieuwde samenwerking van de band en zei: "Van Halen bestaat niet meer."

Hij treedt in januari en maart 2020 wel solo op in Las Vegas: "Er is met betrekking tot Van Halen wel gesproken over een aantal optredens maar dat is al een paar keer uitgesteld. Ik denk dat het over en uit is met Van Halen en dat er met Las Vegas voor mij een nieuwe fase aanbreekt. Van Halen keert in ieder geval niet terug in de vorm zoals men gewend is."

Roth zegt dat mede-oprichter en gitarist Eddie van Halen "zijn eigen verhaal te vertellen heeft. Het is niet aan mij om dat te doen".

De zanger zei vorige maand dat hij voortaan het gezicht van Van Halen is en dat hij "niet zeker weet wat er momenteel aan de hand is met Ed."

Op de vraag of Eddie van Halen, Nederlander van geboorte, kampt met gezondheidsproblemen, antwoordde Lee Roth: "Ik hoor dezelfde geruchten als jullie, maar het is niet aan mij om daar naar te gissen."

Van Halen trad niet meer live op sinds hun concert tijdens de Hollywood Bowl in oktober 2015.

Zanger David Lee Roth is sinds 2006 weer herenigd met zijn oude band Van Halen. Na onenigheid met gitarist Eddie Van Halen stapte Roth in 1985 uit de band, juist nadat Van Halen een jaar eerder zijn meest succesvolle album, getiteld 1984, had uitgebracht. Een succesvolle incarnatie met voormalig Montrose-zanger Sammy Hagar bezorgde Van Halen in de tien erop volgende jaren enkele hits.

Met 5150 en de daarvan afkomstige single Why Can’t This Be Love uit 1986 werden de successen van Van Halen met Roth geëvenaard, al namen de verkopen daarna gestaag af. Ook A Different Kind Of Truth, het reüniealbum van de Van Halens met Roth uit 2012, was geen terugkeer naar de vroegere plaatverkopen.