Het gaat de Britse zangeres Mabel het afgelopen jaar voor de wind. Een internationale hit, optreden in het voorprogramma van artiesten als Harry Styles en Khalid en nu een samenwerking met Tiësto. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat de Nederlandse dj haar zelf benaderde om God Is A Dancer in te zingen.

"We volgen elkaars werk al een tijdje en hadden het al eens over een samenwerking gehad. Dit leek ons het perfecte moment", aldus de 23-jarige zangeres.

"Ik ben een fan van zijn muziek en ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om mezelf als artiest te ontwikkelen. Toen ik in gesprek raakte met Tiësto leek een samenwerking met hem me een goede kans om eens iets anders van mezelf te laten horen. Als je dan toch een danceplaat wil maken, kun je het maar beter doen met de beste in het genre", lacht ze.

Toch is de zangeres er niet op uit om enkel met grote namen samen te werken. "Het gaat voor mij vooral om de energie die een persoon uitstraalt en of ik met diegene kan opschieten. Er lopen genoeg extreem getalenteerde mensen rond, maar het gaat allemaal om de juiste vibe. ik zou nooit maar dan ook nooit meewerken aan een lied waarvan ik het idee heb dat het niet bij me past."

In het voorprogramma van Khalid en Harry Styles

Mabel, dochter van zangeres Neneh Cherry en muziekproducent Cameron McVey, staat dinsdagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam om het voorprogramma van de Amerikaanse r&b-zanger Khalid te verzorgen. Vorig jaar deed ze hetzelfde al voor de wereldtour van One Direction-ster Harry Styles.

De hordes gillende fans van de mannen zorgen bij de Britse niet voor extra zenuwen. "Natuurlijk zijn dit soort optredens anders dan in een zaal staan met mensen die een ticket hebben gekocht om jou te zien, maar ik zie het vooral als een kans om meer mensen te bereiken met mijn muziek. Het is sowieso goed om zoveel mogelijk podiumervaring op te doen voor ik volgend jaar aan mijn solotour begin", legt ze uit.

Mabel brengt al sinds 2015 geregeld muziek uit, maar tilde haar carrière eerder dit jaar naar een hoger niveau toen Don't Call Me Up zowel in Nederland als in haar thuisland de top drie in de hitlijsten bereikte. Een hit hebben was echter geen doel voor haar, zegt ze.

'Ik wil platen maken die een verhaal vertellen'

"Ik wil met mijn liedjes vooral zo goed mogelijk een verhaal kunnen vertellen. Toen ik Don't Call Me Up voor het eerst hoorde na de opname, had ik wel het gevoel dat het anders klonk dan wat ik hiervoor gemaakt heb. Je krijgt echt een rush als je een plaat maakt waar je helemaal achterstaat en dat is alles wat er voor mij toe doet."

Haar perfectionisme was dan ook de reden dat het vier jaar duurde voor haar debuutalbum High Expectations afgelopen juni verscheen. "Ik wilde een plaat maken die van begin tot einde een verhaal vertelt. Dat kost tijd. Ik had twee jaar geleden al wel twaalf liedjes bij elkaar kunnen gooien als mijn debuutplaat, maar dan was ik niet helemaal tevreden geweest."

Het lied OK (Anxiety Anthem) vormt een belangrijk onderdeel van het verhaal dat Mabel wil vertellen. "Ik strijd al sinds jonge leeftijd tegen angstaanvallen. Pas vorig jaar was ik op een punt dat ik me niet meer schaamde. Door mijn verhaal te delen, hoop ik dat mijn fans ook leren dat het oké is om slechte dagen te hebben en daar over te praten."