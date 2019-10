De Schotse band Simple Minds bestaat dit jaar veertig jaar en gaat dit vieren met een wereldtournee. De band zal op 10 april een concert geven in de Ziggo Dome. Ook de Amerikaanse metalband System Of A Down komt naar Amsterdam en geeft op woensdag 3 juni een concert in de concertzaal.

De bandleden van Simple Minds geven in totaal 38 concerten in 12 verschillende landen en sluiten hun tour af in de Schotse stad Glasgow.

"De band Simple Minds is anders dan vroeger", zegt leadzanger Jim Kerr. "We zijn geen stereotiepe rockband, maar hebben onze bezetting ook niet veranderd om cool te zijn. Dat deden we omdat het fantastisch is om met zoveel geweldige muzikanten te spelen."

Naast de wereldtour brengt de band op 1 november ook de compilatie 40: The best of - 1979 - 2019 uit.

Tot dusver zijn meer dan zestig miljoen albums van de Simple Minds verkocht. De band scoorde hits als Don't you (forget about me) en Belfast Child. De kaartverkoop voor het concert start op 4 oktober om 10.00 uur.

System Of A Down, vooral bekend van het nummer Chop Suey, trapt de eigen Europese tournee af in Amsterdam. De bandleden worden tijdens het concert vergezeld door de Braziliaanse rockband Ego Kill Talent. De kaartverkoop voor dit optreden start op 4 oktober om 12.00 uur.