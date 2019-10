Ze brak in de jaren zestig door als hippie, ontpopte zich tot een rockster in de jaren tachtig en zette een trend met het gebruik van autotune aan het einde van de jaren negentig. Cher gaat al meer dan vijftig jaar mee in de muziekindustrie en komt voor het eerst in vijftien jaar weer naar Nederland. Maandagavond staat ze in de Ziggo Dome om zowel haar eigen hits als die van ABBA te vertolken.

De 73-jarige Cher wordt in 1946 geboren in Californië in de Verenigde Staten. Na een turbulente jeugd waarin haar moeder, actrice Georgia Holt, geregeld van partner wisselt, ontmoet ze Sonny Bono in het begin van de jaren zestig.

Dankzij Bono, die werkte voor de bekende producer Phil Spector, zet Cher de eerste stappen in haar zangcarrière. Zo zingt ze als achtergrondzangeres op onder meer You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers. Cher en Bono trouwen in 1964 en dochter Chastity, die tegenwoordig onder de naam Chaz als man door het leven gaat, wordt in 1969 geboren. Samen met haar echtgenoot scoort de zangeres als het duo Sonny & Cher grote hits met I Got You Babe en Little Man. De twee verkopen tijdens hun tien jaar durende carrière wereldwijd meer dan 80 miljoen platen.

Twee gestrande huwelijken en tegenvallende albumverkoop

Tijdens het laatste seizoen van hun eigen televisieshow, The Sonny and Cher Comedy Hour, gaat het stel uit elkaar. Hun vechtscheiding wordt in 1975 breed uitgemeten in de Amerikaanse pers. De twee leggen later desondanks hun ruzie bij en blijven bevriend tot de dood van Bono in 1998.

Na haar slecht ontvangen rockalbum Stars (1975), brengt Cher twee net zo onsuccesvolle popalbums uit. In 1975, vier dagen na haar scheiding van Sonny Bono, treedt ze in het huwelijk met rockmuzikant Gregg Allman. Hun zoon Elijah Blue wordt in 1976 geboren.

Na haar huwelijksproblemen met de aan heroïne verslaafde Allman, gooit Cher eind jaren zeventig het roer om. De zangeres vraagt de scheiding aan en verandert haar naam officieel van Cherilyn Sarkisian La Piere Bono Allman naar Cher. De zangeres neemt een belangrijke stap in haar carrière: ze maakt het discoalbum Take Me Home (1979). De plaat is een ongekend succes en de zangeres telt weer mee in de muziekwereld.

Nieuw leven in acteercarrière en eindelijk succes met rockmuziek

Door het herwonnen succes durft de zangeres het aan om weer richting de rockmuziek te gaan, wederom zonder succes. Cher besluit om haar acteercarrière - de zangeres speelde eerder in twee slecht ontvangen films - opnieuw leven in te blazen. Ze krijgt een rol naast Meryl Streep in de film Silkwood (1983), die haar een Golden Globe voor beste bijrol oplevert. In de film Mask (1985) speelt ze haar eerste hoofdrol, waar ze lovende kritieken voor krijgt.

Na haar optreden in The Witches of Eastwick, met onder anderen Michelle Pfeiffer, wint Cher een Oscar voor haar rol in Moonstruck. In 1987 vindt Cher het tijd om weer te zingen, en ze keert terug naar de rockmuziek met haar albums Cher en Heart of Stone. Vooral de laatste wordt een groot succes dankzij hits als If I Could Turn Back Time en Just Like Jesse James. Ook de platen die volgen zijn succesvol en Cher blikt terug op deze periode als de eerste keer dat ze succes boekt met de muziek die ze echt graag wil maken.

Ze keert in 1990 terug op het witte doek in Mermaids en de soundtrack, een cover van The Shoop Shoop Song van Betty Everett, wordt een wereldwijde hit. In de jaren daarna moet Cher het rustiger aan doen nadat ze een virus krijgt met chronische moeheid als gevolg. De zangeres is tijdelijk alleen te zien in infomercials waarin ze dieet- en gezondheidsproducten aanprijst.

Believe wordt grootste succes van carrière

In 1998 komt ze echter weer op volle kracht terug en scoort met met de dansplaat Believe met autotune in de vocalen de grootste hit uit haar carrière. Het bijbehorende album met dezelfde naam gaat wereldwijd meer dan 10 miljoen keer over de toonbank en wordt het bestverkochte album uit haar carrière.

In 2001 volgt het album Living Proof waarmee ze op een grootse afscheidstour gaat. Ze belooft nog steeds films en albums te maken, maar wil niet meer touren. De concertreeks wordt in 2005 afgerond en ze verdwijnt enkele jaren uit beeld nadat ze in 2008 een reeks concerten in Las Vegas geeft.

Cher beleefde in 2010 succes met de film Burlesque waarin ze samen acteert en zingt met Christina Aguilera. In 2013 volgt nog de plaat Closer To The Truth en in 2018 brengt ze een album uit met ABBA-covers naar aanleiding van een bijrol in Mamma Mia: Here We Go Again. Met dit album besluit ze vijftien jaar na haar afscheid weer op tour te gaan en 30 september staat ze in de Ziggo Dome.