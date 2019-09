De Amerikaanse zangeres Billie Eilish geeft op 13 juli 2020 een show in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Het optreden is onderdeel van haar Where do we go?-tournee, die op 8 maart begint in Miami en op 27 juli eindigt in Londen.

Eilish (17), die afgelopen zomer ook optrad op Lowlands, bracht afgelopen jaar haar debuutalbum When we all fall asleep, where do we go? uit. Vorige maand behaalde ze haar eerste nummer 1-notering in de Billboard Hot 100 met het nummer Bad Guy.

De voorverkoop van het concert begint op 4 oktober.