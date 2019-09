Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Marco Borsato en Snelle - Lippenstift

Na de succesvolle samenwerking met Armin van Buuren en Davina Michelle, is het tijd voor Marco Borsato om een nieuwe single uit te brengen. Op zijn nieuwe plaat werkt hij samen met rapper Snelle. Het lied heet Lippenstift en is wederom geschreven door John Ewbank. Volgens Snelle smaakt de samenwerking nu al naar meer, zegt hij op Radio 538.

Suzan & Freek - Mag Ik Daar Even Stil Bij Staan

Suzan & Freek begonnen hun carrière met het uitbrengen van covers op Facebook, maar ook hun eigen werk valt tot nu toe goed in de smaak bij het grote publiek. Als Het Avond Is en Blauwe Dag werden beide grote hits met 36 miljoen en 12 miljoen streams op Spotify. Het stel brengt nu debuutalbum Gedeeld Door Ons waar ook de ballade Mag Ik Daar Even Stil Bij Staan opstaat. Het stel gaat in het najaar langs de theaters en staat in het voorjaar van 2020 alweer in de clubs van Nederland.

Diplo & Jonas Brothers - Lonely

Eerder deze week leek het er even op dat producer Diplo het Instagram-account van de Jonas Brothers had gehackt, maar nu blijkt het om een promotiestunt te gaan. De drie broers hebben namelijk de single Lonely opgenomen met het lid van Major Lazer. Lonely is onderdeel van een countryproject dat Diplo onder zijn echte naam Thomas Wesley uitbrengt. Voor de Jonas Brothers is het de eerste single die ze uitbrengen na het album Happiness Begins dat in juni verscheen.

Christina Aguilera - Haunted Heart

Christina Aguilera keerde vorig jaar na zes jaar radiostilte eindelijk terug met het album Liberation. In juni bezocht ze Nederland voor een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Voor de animatiefilm The Addams Family die in december verschijnt, nam ze het liedje Haunted Heart op. Aguilera speelt met haar stem en blijft trouw aan de griezelige sfeer van de film.

MEROL - Dan Maar Jij

MEROL was in 2018 ineens onderwerp van gesprek dankzij singles als Lekker Met De Meiden, Hou Je Bek En Bef Me en Geen Reet. Binnenkort verschijnt er een nieuwe EP, waarvan Dan Maar Jij de eerste single is. Op het zwoele electropopliedje bezingt Merel Baldé, zoals MEROL echt heet, het moment dat de club sluit en ze nog niet gescoord heeft, maar toch niet alleen naar huis wil.

