Tino Martin omschrijft zijn nummer Jij liet me vallen als een "heilig liedje", vanwege de grote populariteit die hij ermee kreeg. Dat vertelt hij vrijdag in een interview met de Volkskrant.



Eduard Kattenberg, zoals de zanger echt heet, vertelt hoe alles voor hem in 2015 begon met Jij liet me vallen. "Gister zei ik nog tegen René Froger: 'Jij liet me vallen is voor mij wat Een eigen huis voor jou was, of Dromen zijn bedrog voor Marco Borsato. Ik heb er een gouden plaat mee gewonnen, Edisons. Daarna werd alles waar ik van droomde werkelijkheid: Heineken Music Hall, Ziggo Dome, Olympisch Stadion."

Toch kwam de bewuste plaat nooit in de Top 40 terecht. Kattenberg: "Ik begin te begrijpen waarom. Om daarin te komen, heb je streams op Spotify nodig en airplay op de radio. Ik had miljoenen streams, maar geen airplay. De radio heeft een grote naam nodig en de dj's dachten: wie is dat?"

"Tot voor kort waren er nog steeds mensen die nog nooit van mij hadden gehoord", gaat Kattenberg verder. "Ik denk niet dat dat aan mij ligt. Op Spotify en YouTube kun je wegklikken wat je niet interesseert. Mensen sluiten zich af voor bepaalde genres. In de hiphop zijn er jongens die vijf keer zoveel streams hebben als ik, maar het gros van het volk heeft nog nooit van ze gehoord. Ik weet zeker dat de mensen die mij niet kenden, geen Nederlandstalige muziek in de kast hebben staan."

Kattenberg staat inmiddels zestien weken in de Top 40 met de cover Zij weet het, oorspronkelijk uitgebracht door Glen Faria. Afgelopen woensdag begon hij aan een tour langs verschillende theaters. Op de planning staan onder meer het Rotterdamse Luxor, het Theater aan het Vrijthof in Maastricht, en het Amsterdamse Carré.