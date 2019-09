Status Quo-zanger Francis Rossi heeft gitarist Rick Parfitt, die in 2016 overleed, niet gemist bij de opnames van het nieuwe album Backbone. Dat vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

Rossi vertelt dat Parfitt een half jaar uit de band was toen de gitarist op 68-jarige leeftijd overleed aan een infectie. "Zijn gezondheid was slecht, hij zoop te veel en de laatste jaren hadden we eigenlijk niets meer aan hem. Dat klinkt hard, maar dit moet ik even kwijt. Veel Quo-fans vonden dat ik niet zonder hem kon doorgaan, maar dat sterkte me alleen maar in mijn voornemen er zonder hem iets moois van te maken. 'To prove the bastards wrong'."

In een eerder interview met Planet Rock liet Rossi weten dat hij tot aan Parfitts dood goede vrienden met hem bleef. Toch is hij nu ook kritisch op zijn collega, met wie hij sinds 1962 samenspeelde. Rossi omschrijft Parfitt als het rock 'n roll-beest van de band. "Althans, dat imago mat hij zich aan. Toen hij in de band kwam, was hij een zachtaardige jongen met een fluwelen stem. Hij zong aanvankelijk onze meer tedere popliedjes. Maar hij wilde liever de woeste rocker uithangen."

"Rick had een houding van 'ik ben cool als ik dronken ben'", vervolgt Rossi. "Hoe meer ik hem erop aansprak, hoe verder we uit elkaar dreven. Ik hield van Rick en wil geen kwaad over hem spreken, maar de laatste twintig jaar hadden we niets meer aan hem in de studio. Bij de opnamen van Backbone heb ik hem niet gemist."

De rockband Status Quo had in de jaren zeventig en tachtig hits met onder meer In the Army Now, een cover van het nummer van het Nederlandse duo Bolland & Bolland, en Roll Over Lay Down. Andere bekende nummers zijn onder meer Down down en Whatever you want.

Voor de tournee van Backbone komt de band op 25 november 2020 naar de Amsterdamse AFAS Live.