Shakira en Jennifer Lopez treden samen op tijdens de show in de rust van de Super Bowl in 2020, maken de zangeressen en de National Football League donderdag bekend via Instagram.

De Super Bowl is het belangrijkste evenement op de American football-kalender en wordt wereldwijd gemiddeld door meer dan 100 miljoen mensen bekeken. In de rust geeft een bekende artiest een optreden van een kwartier. De Super Bowl vindt in 2020 op 2 februari plaats.

"Het wordt niet beter dan dit. Ik kan niet wachten om op dat podium te staan", reageert Shakira op het nieuws. "We gaan de wereld in vuur en vlam zetten", voegt Lopez eraan toe.

Shakira en Jennifer Lopez volgen artiesten als Maroon 5, Bruno Mars, Lady Gaga en Beyoncé op, die de halftime show in de afgelopen jaren mochten verzorgen. Jennifer Lopez en Shakira hebben nog niet eerder samen opgetreden.

Jennifer Lopez brak in 1999 als zangeres door en scoorde grote hits met liedjes als If You Had My Love, Jenny From The Block en On The Floor.

Shakira was al een gevestigde naam in Spaanstalige landen toen ze in 2001 een wereldwijde hit scoorde met Whenever, Wherever. Hits als Hips Don't Lie en Waka Waka volgden in de jaren daarna.