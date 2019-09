Hoewel Dotan al talloze keren optrad op de grote Nederlandse poppodia en zelfs eens in de Amsterdamse Ziggo Dome stond, was zijn concert in Paradiso op maandagavond volgens de zanger zelf "spannend". Het was namelijk de eerste keer dat hij het podium in Nederland betrad nadat zijn imago deuken opliep door het 'trollenschandaal'. Zijn fans in de uitverkochte poptempel gaven hem echter een warm onthaal.

Nog voordat Dotan een noot heeft kunnen zingen ontvangt hij luid applaus van de aanwezige fans. De gespannen zanger draait zich even weg van het publiek, maar herstelt zich en zingt twee liedjes, waarna een glimlach bij hem doorbreekt.

"Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom ik zo dankbaar ben dat ik hier vanavond sta", begint de zanger. "Dank jullie wel uit het diepst van mijn hart dat jullie er allemaal zijn."

Hij biedt zijn excuses aan voor zijn zenuwen en benadrukt dat hij de muziek wil laten spreken. Hij besluit dan ook geen woorden vuil te maken aan de storm van kritiek waarin hij terechtkwam toen de Volkskrant een artikel publiceerde waaruit bleek dat de zanger nepprofielen op sociale media gebruikte om zijn carrière te bevorderen.

Dotan praat niet over 'trollenschandaal', maar wil muziek laten spreken

De Volkskrant wist te melden dat de accounts die door Dotans team werden beheerd, kritiek uitten op collega-muzikanten en verzonnen verhalen de wereld in hielpen, waaronder een nooit gebeurde ontmoeting tussen de zanger en een jonge leukemiepatiënt. Dotan zag zijn reputatie kelderen en zijn succesvolle muzikale carrière leek mogelijk voorbij.

Eerder dit jaar keerde hij terug met de single Numb en gaf hij interviews op radiozender Q Music en in het programma Waar Is De Mol? van Johnny de Mol. De zanger verontschuldigde zich daar voor de gang van zaken in zijn carrière en besluit het dan ook op het podium niet meer op te rakelen. "Er is genoeg gepraat en niet alleen door mezelf", zegt hij voor hij een nieuw nummer inzet met de tekst: "No words, silence, I'll just let the music speak."

De zanger maakt van de gelegenheid gebruik om nieuw materiaal voor te stellen. De zanger bracht al sinds 2014 geen nieuw album meer uit. Naast de recente singles Numb en Letting Go brengt hij liedjes ten gehore die veelal over het afsluiten van een moeilijke periode lijken te gaan en vermoedelijk onderdeel zijn van een binnenkort te verschijnen album.

Zijn fans blijken de teksten van eerdere hits als Let The River In en Hungry nog niet vergeten te zijn, want ze worden uit volle borst meegezongen. Hetzelfde geldt voor zijn grootste hit Home, dat volgens de zanger nog nooit zo toepasselijk is geweest als tijdens dit concert in Paradiso.

Hij sluit af met een volledige a capella vertolking van 7 Layers en comebacksingle Numb. Dotan belooft zijn fans dat ze de volgende keer niet zolang op hem hoeven te wachten. "Paradiso, laten we dit volgend jaar nog eens doen!"