Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Mariah Carey haar eerste kerstalbum Merry Christmas uitbracht. Om dit te vieren komt de ze zangeres, die nog steeds ieder jaar een hit scoort met All I Want For Christmas Is You, met een speciale nieuwe versie van de plaat.

Carey vertelt haar fans op Twitter dat de nieuwe editie van het album op 1 november verschijnt en livebeelden van haar concert in de New Yorkse Cathedral of Saint John the Divine bevat. Op de dubbel-cd bevat is daarnaast nog meer niet eerder verschenen materiaal te vinden.

Het originele album bevat de hit All I Want For Christmas Is You en Careys versies van Santa Claus Is Comin' To Town en O Holy Night. All I Want For Christmas Is You verschijnt nog ieder jaar rond Kerst in de internationale hitlijsten. Ook brak het nummer op 24 december 2018 zelfs het Spotify-record van meeste streams voor een lied op één dag. De kerstplaat werd toen binnen een dag elf miljoen keer via de muziekdienst beluisterd.