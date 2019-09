Halsey komt op 15 februari 2020 voor een concert naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres doet de hoofdstad aan met haar Manic World Tour.

Halsey, bekend van de hits Without Me en Closer met The Chainsmokers, brengt in januari haar derde album Manic uit. De tour rond dit album begint op 6 februari in Madrid en eindigt op 12 maart in Manchester.

Het is niet de eerste keer dat Halsey, die in 2015 doorbrak met haar debuutalbum Badlands, naar Nederland komt. De zangeres trad in 2017 op tijdens het festival Lowlands en keerde een jaar later terug voor een optreden in AFAS Live in Amsterdam. In 2016 stond ze al eens in de Melkweg.

De kaartverkoop voor het concert in Ziggo Dome begint vrijdag 27 september om 10.00 uur.