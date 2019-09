Ariana Grande's Thank U, Next is het eerste album dat in 2019 in de Verenigde Staten de grens van twee miljard streams heeft doorbroken. Het album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? van Billie Eilish staat op plek twee, schrijft Billboard.

De teller van het album van Billie Eilish stond half september op 1,88 miljard streams.

Het Amerikaanse entertainmentplatform Billboard baseert zich op de cijfers van het internationale onderzoekbureau Nielsen.

Los van de individuele albumcijfers doen de streamingdiensten in Amerika het dit jaar ook erg goed. In september werden er al meer dan een half miljard nummers digitaal en on demand beluisterd. Vorig jaar werd deze grens pas begin november bereikt.

Als de luistercijfers op deze manier blijven stijgen, zou 2019 volgens Nielsen weleens het jaar kunnen worden waarin voor het eerst een biljoen streams in de Verenigde Staten worden geregistreerd.