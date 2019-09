De Amerikaanse band Dixie Chicks brengt binnenkort voor het eerst in bijna veertien jaar een nieuw album uit. Zangeres Natalie Maines maakt in de podcast Spiritualgasm bekend dat de plaat Gaslighter gaat heten.

De countryband bestaande uit Maines, Emily Robison en Martie Maguire bracht in 2006 hun meest recente album Taking The Long Way uit. Maines beschrijft het nieuwe album als "biografisch en persoonlijk" en haalde inspiratie uit haar scheiding van acteur Adrian Pasdar.

De Dixie Chicks lieten onlangs via sociale media al weten in de studio aan het werk te zijn met producent Jack Antonoff. Antonoff werkte eerder aan Taylor Swifts album Lover waar de Dixie Chicks ook op te horen zijn. Ze namen samen het lied Soon You'll Get Better over Swifts moeder op.

De Dixie Chicks scoorden aan het begin van deze eeuw hits met Long Time Gone, Landslide en Not Ready To Make Nice.