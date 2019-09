Céline Dion, die momenteel door haar thuisland Canada toert met haar nieuwe concertreeks, zal komend jaar ook shows geven in Europa. De Amsterdamse Ziggo Dome deelt zaterdag een foto waarin gehint wordt op een komend concert van de Canadese zangeres.

De Amsterdamse concertzaal deelt op Twitter een foto van een kleedkamerspiegel, waarop met lippenstift 'Tot snel! Love, Céline' staat geschreven.

Hiermee lijkt Ziggo Dome te suggereren dat Dion ook een concert in Nederland zal geven. Ook buitenlandse concertzalen delen zaterdag soortgelijke berichten. Er zouden concerten op stapel staan in onder meer Dublin en Parijs.

De zangeres toert momenteel door Canada en zal tot half april 2020 de Verenigde Staten bezoeken met haar Courage-tour, die zij geeft in het kader van haar nieuwe album dat verschijnt op 15 november. Het is aannemelijk dat de My Heart Will Go On-artiest in de loop van de lente naar Europa zal komen.

De laatste keer dat Dion in Nederland een concert gaf, was in 2017. Toen stond ze in GelreDome in Arnhem. Het was haar eerste show in Nederland na bijna tien jaar.