Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Tiësto en Mabel - God Is A Dancer

Tiësto heeft na zijn succesvolle samenwerking met Jonas Blue en de Britse zangeres Rita Ora weer een nieuwe popster gevonden om mee samen te werken. Zijn nieuwe single wordt gezongen door Mabel, die eerder dit jaar een grote hit scoorde met Don't Call Me Up. Over de opzwepende beats van de vijftigjarige Nederlandse dj bezingt de Britse ster dat God een danser is.

Maroon 5 - Memories

De Amerikaanse band Maroon 5 verzorgde eerder dit jaar de halftime show bij de Super Bowl en stond in juni nog in de Amsterdamse Ziggo Dome om het recentste album Red Pill Blues te promoten. Daar staat onder andere de hit Girls Like You met rapper Cardi B op. Adam Levine en zijn bandleden beginnen nu een nieuw hoofdstuk met de single Memories, een nostalgisch gitaarpopnummer waarmee ze terugblikken op het verleden.

Tabitha en Chivv - Work It

De Nederlandse zangeres Tabitha scoort dit jaar hit na hit. Ze stond weken op de eerste plaats in de hitlijsten met Hij Is Van Mij, een samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Maan en Bizzey. Ook Moment met Kris Kross Amsterdam en Kraantje Pappie, een bewerking van Nasty's Een Moment Zonder Jou, haalde de top vijf. Tabitha brengt op vrijdag drie nieuwe liedjes uit, waaronder Work It met Chivv. Deze swingende plaat wordt anders dan de titel doet vermoeden toch voornamelijk in het Nederlands gezongen.

Alicia Keys en Miguel - Show Me Love

De Amerikaanse r&b- en soulzangeres Alicia Keys brengt nog met enige regelmaat nieuwe muziek uit, maar haar laatste grote hit in Nederland dateert alweer van 2013, toen Girl On Fire de hitlijsten bestormde. In 2016 bracht ze nog de plaat Here op de markt, maar de successen van Fallin' en If I Ain't Got You werden niet meer gehaald. Nu is ze terug met Show Me Love, een duet met de Amerikaanse r&b-zanger Miguel.

Céline Dion - Imperfections

Céline Dion heeft de fans van haar Engelstalige werk alweer een tijdje laten wachten. De Canadese zangeres bracht haar laatste plaat in het Engels alweer zes jaar geleden uit. In 2016 volgde nog wel een Frans album en vorig jaar scoorde ze een hit met Ashes, de soundtrack van Deadpool 2. Op 15 november verschijnt het album Courage met de drie nieuwe singles Courage, Imperfections en Lying Down. Het laatstgenoemde nummer werd geschreven door zangeres Sia, dj David Guetta en de Surinaams-Nederlandse producent Giorgio Tuinfort.

Kensington - Chronos pt. 1

Kensington komt op 15 november met Time, alweer het vijfde album van de Utrechtse band. Kensington, bekend van hits als Streets en Home Again, staat van 5 tot en met 7 december in de Ziggo Dome om het nieuwe werk ten gehore te brengen. Eerder dit jaar bracht de band al de singles Bats en What Lies Ahead uit en vrijdag stelt Kensington de eerste ballade van het project Chronos Pt. 1 voor aan het publiek.

