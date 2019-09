Bob Dylan brengt een verzameling van nummers uit die hij ooit samen met Johnny Cash opnam. Dat meldt Rolling Stone.

De nummers zijn ontstaan uit de legendarische Nashville-sessie die de twee in februari 1969 hadden. In die tijd schreven de artiesten Cash's nummer Wanted Man en namen ze een duet versie op van het nummer Girl From the North County van Dylan dat later in het jaar verscheen op het album Nashville Skyline van Dylan.

Opnames van de sessie werden door de jaren heen gelekt, maar deze release, getiteld Travelin ’Thru, 1967–1969: The Bootleg Series Vol. 15, markeert de volledigste en eerste officiële samenvatting van de legendarische tijd van de artiesten samen.

De collectie bevat een Wanted Man-demo die Cash en Dylan samen zongen, evenals duet versies van Dylans liedjes Matchbox en One Too Mornings en de hit Ring of Fire van Cash. Ze namen ook twee medleys op met verschillende nummers van Jimmie Rodgers.

Travelin ’Thru, 1967–1969 wordt uitgebracht op 1 november.

Johnny Cash was een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer-songwriter, acteur en auteur en overleed in 2003.