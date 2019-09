Charly Luske ziet in zekere zin wel overeenkomsten tussen zichzelf en George Michael. Voor de tweede keer gaat de zanger en acteur op tour met The story of George Michael, waarin hij hits van de overleden zanger op het podium zingt, maar ook zijn levensverhaal en anekdotes vertelt.

Tijdens de avond zingt Luske onder meer Faith, Wake me up before you go go en Freedom. "Hij heeft een encyclopedie aan hits", vertelt de zanger in gesprek met NU.nl. In al die jaren waarin hij hits scoorde, is Michael volgens Luske heel erg veranderd.

"Hij begon in een boyband en maakte lekkere popliedjes. Later ging hij over op nummers als Faith, dat was echt een andere sound. Met het album Older en nummers als Jesus to a Child had hij weer een jazzy sound. Hij laat zien dat je jezelf steeds opnieuw kan uitvinden, zonder dat je daarbij in gekke pakjes hoeft te hullen."

Luske wil zichzelf niet vergelijken met Michael, maar heeft net als de Brit op muzikaal gebied heel wat genres doorlopen. "Ik ben begonnen in een jongensgroep (Velvet, red.), daarna heb ik rockmuziek gemaakt, musicals gedaan, The Voice, daarna ging ik meer de soul- en jazzkant op. Ik heb nooit gekeken naar mijn imago of dat ik dingen zou willen maken, puur om alleen mee te scoren. Ik heb geaccepteerd dat ik nooit zo succesvol word als Michael, haha."

'Ik wilde zijn baard, oorbellen, dat haar'

Michael is al sinds zijn jeugd een van Luskes idolen. "Er zijn een paar artiesten die ik te gek vind: Michael Jackson, Freddie Mercury en George Michael dus. Die had iets in zijn stem, toen ik hem de eerste keer hoorde, raakte dat me. Ook hoe hij eruit zag, ik wilde graag op hem lijken. Ik wilde dezelfde baard, oorbellen, dat haar."

Ondanks dat hij qua uiterlijk wellicht wat overeenkomsten vertoont, wil de 41-jarige Luske in zijn show geen kopie van Michael zijn. "Ik merk vaak dat mensen verbaasd zijn, omdat ze een soort tributeband verwachten. Dat is niet zo, want ik doe hem niet na, kopieer hem niet. We spelen de liedjes wel zoals hij ook op de plaat deed, wat soms best pittig is. In Wake me up was George begin twintig, toen was zijn stem een stuk hoger."

"In de show vertel ik het levensverhaal van George Michael, van zijn geboorte tot zijn dood." Hierbij worden allerlei feitjes over de zanger verteld. "Bassist en zangeres Phaedra, die sinds haar vierde helemaal idolaat van hem is, heeft veel gesproken met de beste vriend van George Michael en kon hem alles vragen. Zo vertellen we hoe het nummer Careless Whisper tot stand is gekomen en waar dat liedje eigenlijk over gaat."

Zijn er nog andere artiesten over wie Luske een show zou willen doen? "Ik zou ook nog wel een dergelijke show willen maken rond Sting en Phil Collins. Dat zijn artiesten van wie ik de muziek ook echt te gek vind, maar die ook qua leven heel interessant zijn. Of Robbie Williams, daar hangt zo'n enorm verhaal omheen en hij heeft veel hits gescoord."