Loes Haverkort zou liever nooit meer acteren dan nooit meer zingen. Na de single Lost werkt ze nu aan een album. Dat vertelde ze in de nacht van woensdag op donderdag in het NPO Radio 2-programma 't Wordt Nu Laat.

Het komende half jaar heeft de 38-jarige Haverkort haar agenda vrijgemaakt om te werken aan een album. "Ik ga er helemaal voor. De komende twee weken gaan we schrijven, dat doe ik samen met mijn man Floris. Tekst en melodie, dat wisselen we af, het is echt een duoproces. Er is geen filmrol waar ik het schrijven van het album nu voor zou pauzeren. Of nee: voor de vrouwelijke James Bond mogen ze me wel bellen. Dat is een droom. Ik vind ook dat er zo'n filmreeks moet komen."

Haar succesvolle deelname aan het SBS-programma It Takes Two, waar ze afgelopen zomer een zangduo vormde met Di-rect-zanger Marcel Veenendaal, deed Haverkort beseffen dat zingen toch echt haar passie is. Nadat ze het programma won, kwam meteen de al eerder opgenomen single Lost uit.

Als actrice is Haverkort onder meer bekend van de hitseries De Jacht, Celblok H en Vechtershart en de films Rendez-vous en Ja, ik wil. Ook speelde ze in de musical Soldaat van Oranje.

Met haar man Floris Verbeij bracht ze met de indiepopformatie Louis V in oktober 2014 een eerste single uit en in februari 2015 verscheen de eerste EP.