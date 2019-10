Het is maandag precies vijftien jaar geleden dat André Hazes op 53-jarige leeftijd overleed. De excentrieke levensliedzanger laat niet alleen talloze kroeghits maar ook een markant leven achter, dat stof biedt voor heel veel verhalen en anekdotes. Onder anderen Frans Bauer en Gerard Joling delen hun dierbaarste herinnering aan Hazes met NU.nl.

Zanger Dries Roelvink was een collega van Hazes en kende hem persoonlijk.

"Ik heb rond 1997 aan André gevraagd of hij voor mij een mooie Nederlandse tekst wilde maken op het nummer That Wonderful Sound van Tom Jones. Een paar dagen later spraken we af in een café in zijn woonplaats Vinkeveen, rond een uur of 11 in de ochtend. André vroeg gelijk: 'Wil je een biertje?' We gingen eerst even bijpraten, we beluisterden samen het nummer van Tom Jones en er volgden nog meer biertjes."

"Op een gegeven moment zag ik twee André Hazessen zitten, maar ik moest terug naar Amsterdam. André wilde niet dat ik ging rijden en hij belde zijn vaste chauffeur. Even later kwam er een witte limousine voorrijden. 'Je moet mijn vriend Dries naar Amsterdam brengen', zei André. Mijn vrouw wist niet wat haar overkwam toen ze mij de limo uit zag stappen. Het was dus een omgekeerde wereld, want normaliter was André degene die doorzakte. De tekst van het nummer is er overigens nooit gekomen."

Zanger en acteur Martijn Fischer vertolkte André Hazes in de film Bloed, zweet en tranen en speelde hem ook in de musical Hij gelooft in mij. Binnenkort gaat Fischer het theater in met een show waarin hij hits van Hazes aan zijn publiek laat horen.



"Ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar ik herinner me wel dat hij te gast was in Villa Felderhof. Tijdens zijn gesprek met Rik Felderhof hoorde hij op de achtergrond steeds een koekoek, waar hij zichtbaar door verstoord was. Hij zegt: 'Die klere-uil, ik schiet 'm nog een keer voor z'n mieter.' Waarop Rik zegt: 'Uil? Maar dat is toch een koekoek? André luisterde even en zegt: 'Ja, verrek, het is een koekoek. Ik betaal iedere maand 25 gulden aan de Natuurbescherming, maar dít is toch niet nodig?'"

"André heeft een onvoorstelbaar gevoel voor humor en ik denk ook dat dit hem er in de loop der jaren doorheen heeft gesleept, ook met de spanning die kwam kijken bij de concerten. Zijn humor en relativeringsvermogen waren belangrijke wapens voor hem in zijn bestaan."

Martijn Fischer in zijn rol als Hazes in de musical Hij gelooft in mij, samen met Rachel Hazes. (Foto: BrunoPress).

Ook zanger Frans Bauer kende Hazes uit het vak.

"Als een echt jonge Frans mocht ik in mijn beginjaren weleens het voorprogramma van André Hazes doen. Hij was een heel bijzondere zanger. Er was niemand, inclusief mezelf, die het levenslied beter kan vertolken dan hij. Dat komt natuurlijk ook door de krassen op zijn ziel, maar ik heb hem gelukkig altijd in zijn beste doen gezien."

"Ik heb goede herinneringen aan de vakman die ik heb mogen meemaken. Er gebeurde iets magisch als hij op het podium stond. Hij heeft deze muziek groot gemaakt. Wie zijn liedjes ook vertolkt, het zal altijd een Hazes-nummer blijven en uit volle borst meegezongen worden."

Zangeres Samantha Steenwijk deed bij The voice of Holland auditie met een Hazes-nummer en staat ook al meerdere edities in de line-up van Holland zingt Hazes.

"Ik heb André zelf nooit ontmoet of zelfs maar gezien, maar dat scheelde niet veel. Mijn verkering destijds had twee kaartjes gekocht voor zijn concert in de Amsterdam ArenA, maar drie weken voor de show ging onze relatie uit."

"Hazes speelt desondanks wel een rode draad in mijn carrière, ondanks dat hij er niets van af weet, haha. Ik deed mee aan de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen (waarin gezocht werd naar een volkszanger, red.) waar ik André Hazes junior en Roxeanne ontmoette en auditeerde in 2017 in The voice of Holland met Hazes' nummer Ik leef mijn eigen leven. Daarvoor heb ik goedkeuring gevraagd aan André en Roxeanne, ik wilde gevoelsmatig daarvoor hun zegen hebben. Die gaven ze en toen de auditie eenmaal was uitgezonden, kreeg ik gelijk een lief appje."

Zanger Gerard Joling kende Hazes uit het vak en trad ook met hem op, onder meer tijdens zijn laatste concert in Ahoy.

"Ik heb vaak met André gewerkt in het land. We zaten bij dezelfde platenmaatschappij en vaak in dezelfde programma's. Hij mocht mij heel graag en we hebben vaak vreselijk gelachen samen. Na zijn dood heb ik het nummer Blijf bij mij uitgebracht, waarop wij samen te horen zijn. Dat is achteraf zijn en ook mijn allergrootste hit geworden."

"Ik ben ook gevraagd om te zingen op zijn begrafenis in de Amsterdam ArenA, maar dat heb ik niet gedaan. Kort daarvoor nam ik een single op als eerbetoon aan de overleden Pim Fortuyn (At your service, red.) en toen kreeg ik de hele wereld over me heen. Later kreeg ik daar spijt van, want je doet zoiets voor André natuurlijk, niet voor het publiek."

"Hij was één van de grootste volkszangers die we ooit hebben gehad, als jonge jongen ging ik al naar zijn optredens en ik zing zijn muziek nog steeds. Het blijft tot het einde der tijden een mooi repertoire."

Frans Duijts begon zijn carrière als Hazes-imitator.

"Ik kwam André al af en toe tegen bij optredens, maar had nooit met hem gesproken. Bij een show van hem in het Van der Valk-hotel in Tiel, had mijn toenmalige zwager ervoor gezorgd dat ik na zijn optreden nog een paar liedjes mocht zingen. Daarna werd ik naar achteren geroepen en mocht ik zelfs in André's kleedkamer komen. Dat was een doodeng moment. Ik ben voor niemand zenuwachtig, maar voor hem… Ik kwam niet uit mijn woorden."

"André is mijn grote held, door deze man is mijn zangcarrière begonnen. Het gesprek verliep door mijn zenuwen niet geheel vlekkeloos, maar het was voor mij wel een bevestiging dat het een echt mens was. Nu, zeventien jaar later, werk ik met een groot deel van het team dat destijds met André werkte. Dat is heel bijzonder, want hij is een legende, en na zijn dood nog veel meer."

NU.nl heeft ook het management benaderd van Hazes' kinderen André en Roxeanne. "Ze gaat het op haar eigen manier de aandacht geven", luidt de reactie van Roxeanne Hazes' management. Het management van André Hazes heeft niet gereageerd.