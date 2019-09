Danny Vera zei dinsdag in Jinek helemaal gek te worden van mensen die vinden dat de zanger naar het Eurovisie Songfestival moet worden uitgezonden. "Flikker op, met je songfestival! Nooit van mijn leven."

"Ik vind het voor andere mensen hartstikke leuk, maar ik ga toch niet aan een wedstrijd meedoen?", aldus de zanger uit Middelburg. Hij heeft er geen behoefte aan om een publiek van 200 miljoen mensen te inspireren met zijn muziek. "Nee, want het gaat bij mij niet over het aantal bezoekers, totaal niet."

Dat hij in april 2020 in Afas Live optreedt voor zesduizend mensen was volgens Vera in eerste instantie dan ook helemaal niet de bedoeling: "Het was niet mijn eerste keus. Ik doe theater- en clubtours en die kaartverkoop liep in één keer als een malle. De afgelopen jaren heb ik mezelf bijna helemaal over de kop gewerkt. Elk theater hadden we twee of drie keer kunnen vullen. Maar op korte termijn nog een theatertour plannen gaat gewoon niet. Dus toen opperde mijn boekingskantoor een concert in de Afas. En waarom ook niet: nu kan iedereen die naast een kaartje greep toch nog komen."

Vera al 23 weken in Top 40

Vera staat al 23 weken in de Top 40 met zijn hit Roller Coaster. Het opvallende is dat hij er dus al heel lang in staat, maar steeds net niet de top twintig weet te bereiken. Als Vera volgende week nog in de hitlijst staat, verslaat hij de Duitse zanger Roland W. die het als recordhouder 23 weken volhield met het nummer Monja uit 1967.

Bij Jinek was dinsdag een fragment van het volgens velen niet al te beste nummer van Vera's Duitse 'concurrent' te horen. Vera reageerde ad rem: "Ik zou zeggen: het wordt tijd. Maar ik geloof niet in lijstjes. Muziek is geen wedstrijd. Dat maak je en als iemand het dan leuk vindt, is dat mooi meegenomen."

De kaartverkoop voor het Afas-concert van Danny Vera gaat vrijdag van start.