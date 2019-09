De hologramshow An Evening With Whitney komt ook naar Nederland. Productiemaatschappij BASE Hologram maakte dinsdag het voorlopige tourschema bekend. The Whitney Houston Hologram Tour start in januari in Mexico en gaat via het Verenigd Koninkrijk ook naar onder meer Brussel (12 maart) en Amsterdam (13 maart, AFAS Live).

Het Europese deel van de concertreeks eindigt op 3 april in Wit-Rusland. In de herfst van 2020 krijgt de tournee een vervolg in Noord-Amerika.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour wordt verzorgd door een liveband met achtergrondkoor en dansers die de digitaal bewerkte arrangementen van Houstons hits en haar hologrampersonage zullen begeleiden.

De zangeres werd op 11 februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar oud. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs.