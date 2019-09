Ja Rule, bekend van hits als I'm Real (met Jennifer Lopez) en Always on time (met Ashanti), is van plan om nieuwe videoclips te maken bij een groot deel van de nummers die hij tot dusver heeft uitgebracht. De Amerikaanse rapper wil al zijn zeven albums bewerken tot visuele exemplaren.

"Ik ga een videoclip maken voor elk liedje dat ik ooit heb gemaakt", schrijft Ja Rule, wiens echte naam Jeffrey Watkins is, op Twitter. Volgens de rapper zijn dat "minstens veertig video's".

Liedjes waarvan al videoclips zijn gemaakt zullen geen nieuwe krijgen, maakt de artiest duidelijk. Hij heeft zijn fans gevraagd om hun favorieten door te geven, waar de rapper naar eigen zeggen rekening mee zal houden.

De 43-jarige Ja Rule bracht zeven albums uit, waaronder Pain is love (2001) en The last temptation (2002). Zijn grootste hit in Nederland was het nummer I'm Real, een samenwerking met Jennifer Lopez. Deze single bereikte de tweede plaats in de Single Top 100.

Ja Rule organiseerde Fyre Festival

De rapper is de laatste tijd vooral bekend als een van de organisatoren van het omstreden Fyre Festival dat in de lente van 2017 moest plaatsvinden op een eiland in de Bahama's. Hoewel het festival werd aangeprezen met luxe bungalows en maaltijden, waren er bij aankomst alleen tenten en broodjes kaas beschikbaar. Ook de beveiliging en medische hulp waren niet op orde.

Het festival werd geannuleerd terwijl veel gasten al aanwezig waren die honderden tot duizenden euro's hadden betaald voor tickets.