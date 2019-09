Dotan gaat volgend jaar op tour langs clubs in Nederland. De zanger, die onlangs terugkeerde met de singles Numb en Letting Go, reist in februari 2020 langs zes verschillende zalen.

Dotan begint de tour op 20 februari in de Effenaar in Eindhoven. Daarna volgen concerten in TivoliVredenburg in Utrecht, Patronaat in Haarlem, Doornroosje in Nijmegen en De Oosterpoort in Groningen. Op 29 februari sluit Dotan de concertreeks af in Paard van Troje in Den Haag. De kaartverkoop begint donderdag 19 september.

"Het is alweer vier jaar geleden dat ik voor het laatst het land in ging met mijn band, maar in februari is het zover en ik kan niet wachten", schrijft de zanger op sociale media.

Op maandag 23 september geeft Dotan een concert in Paradiso in Amsterdam. Het is zijn eerste show sinds hij een jaar uit de belangstelling verdween na het uitkomen van het 'trollenschandaal'. De Volkskrant wist te onthullen dat Dotan en zijn team gebruikmaakten van neppe accounts op sociale media om zijn carrière te bevorderen.