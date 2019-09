Symfonische metal- en rockbands Within Temptation en Evanescence staan op 21 april 2020 samen in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een gezamenlijk concert. Dat maakt Ticketmaster dinsdag bekend.

De bands gaan voor hun Worlds Collide tournee langs de grote podia in Europa. Het is de eerste keer dat Within Temptation en Evanescence samen concerten geven.

"Mensen vragen ons al sinds lange tijd of onze bands eens samen gaan werken en we zullen ervoor zorgen dat dit het wachten waard wordt", zegt zangeres Amy Lee van Evanescence in een eerste reactie. "Ik kijk ernaar uit om de stem van Sharon (Den Adel, zangeres van Within Temptation, red.) iedere avond te horen", voegt ze toe.

Within Temptation scoorde in 2001 hun eerste hit met Ice Queen. Daarna volgden nog grote successen als Stand My Ground en What Have You Done. Evanescence is vooral bekend van hits als My Immortal en Bring Me To Life.

De kaartverkoop begint op 20 september.