Rob de Nijs maakte dinsdag bekend vanwege de diagnose parkinson een einde te maken aan zijn carrière. De zanger stopt niet direct met optreden, maar zal niet meer jaren op het podium staan. De 76-jarige artiest was bijna zestig jaar actief in de muziekindustrie en regelmatig voer voor de roddelbladen.

De Nijs wordt op Tweede Kerstdag 1942 geboren in Amsterdam. Hij gaat naar de Openluchtschool in het Oosterpark, waar hij erachter komt dat hij graag op het podium staat. De zanger doet ook ervaring op in het theater, maar besluit toch vol voor de muziek te gaan als hij met zijn band Rob de Nijs en de Lords, waar ook zijn jongere broer Bert deel van uitmaakt, de finale van een talentenjacht in het Concertgebouw in Amsterdam haalt.

De band brengt enkele singles uit, maar de eerste echte hit scoort De Nijs in 1963, op 21-jarige leeftijd, met Ritme van de regen, een bewerking van Rhythm of the rain van de Amerikaanse groep The Cascades. Het lied bereikt de top vijf van de Nederlandse hitlijsten en De Nijs weet zich te ontpoppen als tieneridool.

Hij brengt meerdere singles uit die het aardig doen, maar niet het succes van Ritme van de regen evenaren. Het zijn onzekere tijden in de carrière van De Nijs, die langzaam maar zeker uit het publiciteit verdwijnt. In 1968 stapt hij voor het eerst in het huwelijksbootje, met Elly Hesseling.

Succes als televisieacteur en nieuwe muziek die aanslaat

De carrière van De Nijs lijkt bergafwaarts te gaan als succesvolle liedjes uitblijven en optredens kleiner en schaars worden. In 1970 lijkt het tij te keren wanneer hij als acteur in de kinderserie Oebele verschijnt. In 1972 speelt hij de rol van Bertram Bierenbroodspot in de kinderserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?, waardoor hij weer in de belangstelling staat.

Platenmaatschappij Phonogram ziet het als het juiste moment om hem ook als zanger weer aan het werk te krijgen en brengt De Nijs in contact met zanger en componist Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennaert Nijgh. Het is de start van een zeer succesvolle periode als zanger.

Zijn eerste soloalbum In de uren van de middag bevat de hits Malle Babbe, Jan Klaassen de Trompetter en Dag Zuster Ursula. Ook de albums die volgen, oogsten succes. De plaat Met je ogen dicht (1980) staat vijf weken op de eerste plek in de hitlijsten. Het lied Foto van Vroeger groeit uit tot een van de klassiekers van De Nijs.

Tweede huwelijk en elk jaar een nieuwe plaat

Gedurende de jaren tachtig brengt De Nijs bijna elk jaar een nieuw album op de markt. Hij ontmoet Belinda Meuldijk, die teksten voor hem gaat schrijven, en in 1984, als De Nijs zijn huwelijk met Hesseling heeft beëindigd, trouwen de twee. Het stel krijgt twee zoons: Robbert (36) en Yoshi (33).

De Nijs probeert meerdere malen door te breken in het buitenland, maar tevergeefs. In Nederland beleeft hij in 1996 nog een nieuw hoogtepunt in zijn carrière als Banger Hart zijn eerste single wordt die de eerste plaats in de hitlijsten bereikt.

Derde huwelijk, derde kind en laatste theatertournee

Het is tevens de laatste keer dat de zanger zich in de hoogste regionen van de hitlijsten bevindt, maar hij blijft ook in de latere jaren van zijn carrière actief. Hij blijft albums afleveren, waarvan de recentste, Niet voor het laatst, in 2017 verschijnt.

Nadat zijn huwelijk met Meuldijk in 2006 op de klippen loopt, trouwt hij in 2008 voor de derde keer, ditmaal met zijn 26 jaar jongere assistente Henriëtte Koetschruiter. Zowel de scheiding van Meuldijk als het nieuwe huwelijk wordt in de roddelpers breed uitgemeten. Op 69-jarige leeftijd krijgt hij nog zoon Julius (7).

Na een theatertour onder de naam Niet Voor Het Laatst, waar een gelijknamige documentaire over verschijnt, moet De Nijs het nu noodgedwongen rustiger aan doen. De zanger zegt nog niet meteen te stoppen met optreden, maar voorziet dat zijn parkinsondiagnose ervoor zal zorgen dat hij niet lang meer op het podium kan staan.