Rob de Nijs (76) zet na bijna vijftig jaar een punt achter zijn carrière. Onlangs werd bij de zanger de ziekte van Parkinson geconstateerd, vertelt hij aan Privé.

De zanger die kort geleden onderwerp van gesprek was door een filmpje van een van zijn optredens waar hij achterover van een podium viel, zegt al een tijdje rond te lopen met het nieuws over zijn ziekte. "Het is natuurlijk dramatisch nieuws. Maar we zijn er niet door platgewalst. Eerst wel, nu weer overeind gekrabbeld en het gaat weer", zegt de Nijs.

Op de vraag of hij bang is zegt hij dat de paniek wel even toe sloeg. "We hebben het er niet de hele dag over, zeker niet. Maar zodra ik 's morgens wakker word, is het besef er wel natuurlijk. En dat is zwaar. Het is een progressieve ziekte, hè? Het wordt alleen erger, nooit meer beter. En hoe het gaat verlopen, we laten het maar op ons af komen. Henriëtte (zijn vrouw, red.) is geweldig. Die was verpleegster vroeger, dat kan nog van pas komen. Ze is heel sterk en geweldig. Heel nuchter, en dat moet je hebben. Aan dat gepanikeer heb je niks."

'Dat ik Parkinson heb, is echt nieuw, iets van de laatste weken'

De zanger heeft al vijftien jaar last van trillingen. "Dat begon ooit met een kopje koffie neerzetten. En het werd steeds erger, maar toch heette dat een tremor en géén Parkinson. Het ging wel van kwaad tot erger, zodat ook het publiek het opviel. Ik maakte er maar grapjes over en kreeg er nog applaus voor ook. Dat ik Parkinson heb, is echt nieuw, iets van de laatste weken. En dat hakt er nu flink in."

Het is niet meteen helemaal gedaan met de carrière van de zanger. Naar eigen zeggen geeft hij het nog een jaar. De Nijs eindigt het interview met emotionele woorden richting zijn fans: "Het is niet anders, lieve mensen. Aan alles komt een einde. En het einde van mijn carrière kondig ik hierbij aan, terwijl ik het liever allemaal anders had gezien en nóg liever nog jaren was doorgegaan. Ik hou nog steeds van mijn vak, maar dit was het… bijna! En als ik dat nu voor het eerst hardop zeg, valt dat nauwelijks nog te geloven. Zingen, optreden, wás al die jaren mijn leven. Ik hoop de tijd en de kracht te hebben dat op een mooie manier te kunnen afsluiten."

Rob de Nijs werd onder andere bekend met de nummers Ritme van de Regen, Jan Klaassen de Trompetter, Dag zuster Ursula, Malle Babbe en Banger Hart.