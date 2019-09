Eddie Money is vrijdag op zeventigjarige leeftijd overleden, meldt Variety. De Amerikaanse zanger en saxofonist had in de jaren tachtig hits met onder andere Take me home tonight, Baby hold on en Two tickets to paradise.

Money, die eigenlijk Edward Mahoney heette, maakte onlangs bekend ongeneeslijk ziek te zijn en te lijden aan slokdarmkanker.

De zanger bracht in totaal elf albums uit. In 2007 verscheen zijn laatste cd, Wanna go back. In 2018 was Money de ster in zijn eigen realityshow Real Money, die werd uitgezonden op de lokale zender AXS TV.

De Amerikaan was daarnaast te zien in een aflevering van de sitcom The King of Queens en in de Netflix-serie The Kominsky Method, waarin hij beide keren zichzelf speelde.

Money was getrouwd en vader van vier kinderen.