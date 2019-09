Zangeres Lily Allen vertelt in de podcast The Next Episode van de BBC dat platenmaatschappij Warner niets aan het seksueel grensoverschrijdende gedrag van een medewerker deed.

De zangeres schreef in haar boek My Thoughts Exactly dat ze in 2016 op reis was met een werknemer van Warner. "Hij was dat weekend verantwoordelijk voor mij. Toen ik de sleutel van mijn hotelkamer kwijt was, bood hij me aan dat ik in zijn bed kon slapen terwijl hij een sleutel voor mij zou regelen", aldus Allen.

"Ik was daar in slaap gevallen en werd later wakker toen hij naakt bij me in bed lag en op mijn achterwerk sloeg. Hij probeerde seks met me te hebben, terwijl ik het bed uit probeerde te komen", herinnert ze zich.

'Ik wilde dat iemand zou erkennen wat me is overkomen'

Allen sprak later over het voorval met de bewuste werknemer, die ze niet bij naam noemt, maar zette aanvankelijk geen verdere stappen. "Ik wilde niet naar de politie en ik wilde er geen groot ding van maken. Ik herinner me dat ik aan zijn moeder moest denken en hoe zij zou omgaan met het nieuws dat haar zoon een seksueel roofdier is. Ik dacht meer aan anderen dan aan mezelf in die situatie", geeft Allen nu toe.

Na het uitbrengen van haar boek in 2018 sprak ze met Max Lousada, een van de bazen bij Warner, over het voorval. Lousada deed na hun gesprek volgens Allen niets met de informatie. Ze zegt dat de platenmaatschappij haar nooit heeft benaderd om te controleren hoe het met haar gaat na de gebeurtenis. "Ik was niet op geld uit, ik wilde gewoon dat iemand aan me vroeg hoe het met me ging en zou erkennen wat me is overkomen."

Allen brak in 2006 door met Smile en scoorde daarna hits met Fuck You en Not Fair. Allens recentste album No Shame verscheen in 2018.