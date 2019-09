Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey - Don't Call Me Angel

Voor het eerst sinds zestien jaar komt er weer een nieuwe Charlie's Angels film uit. Voor de twee films uit 2000 en 2003 verzorgden Destiny's Child en Pink de soundtrack en ditmaal vormen Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey een meidengroep om de film van muziek te voorzien. Samen zingen de zangeressen het lied Don't Call Me Angel waarop ze stellen dat hun namen respectvol uitgesproken moeten worden. De film met Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska verschijnt op 14 november.

Beluister het nummer hier

Halsey - Graveyard

De Amerikaanse zangeres Halsey heeft nieuws over haar derde plaat Manic gedeeld met haar fans. Het album komt echter pas in januari 2020 uit. De artieste, die in Nederland vooral scoorde met hits als Without Me en Closer met The Chainsmokers, brengt echter wel direct haar nieuwe single Graveyard uit. Op het lied bezingt ze een relatie waarin ze alles voor haar partner doet.

Beluister het nummer hier

Frans Bauer - De Bom

Frans Bauer brengt zijn naar eigen zeggen gewaagdste single tot nu toe uit. Het lied heet De Bom en is volgens de zanger een mengeling van schlager, pop en dance. In een interview met NU.nl vertelt Bauer dat zijn zoons hem overhaalden om het lied als single uit te brengen. Zijn nieuwe album Ik Heb Je Lief volgt op 18 oktober.

Beluister het nummer hier

OneRepublic - Somebody To Love

OneRepublic heeft na 2016 al geen nieuw album meer uitgebracht, maar de band van frontman Ryan Tedder blijft wel aan de lopende band nieuwe singles delen. Vorige week verscheen Wanted en deze week brengt de band Somebody To Love uit. De ballade heeft dezelfde stijl als de hits Apologize en All The Right Moves.

Beluister het nummer hier

Wulf - Tearless

De Nederlandse singer-songwriter Wulf werd ooit geweigerd bij The voice of Holland - geen van de juryleden draaide een stoel om - maar hij wist het op eigen kracht toch te redden. In 2016 leverde hij vocalen voor het lied Summer On You van Sam Feldt en Lucas & Steve dat een zomerhit werd. Zijn eigen singles Mind Made Up en All Things Under The Sun werden hits en hij nam het duet Scared of Love met Miss Montreal op. Nu ligt zijn debuutalbum This Is Wulf eindelijk in de winkel. Ook de ballade Tearless staat op deze plaat.

Beluister het nummer hier