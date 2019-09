Frans Bauer heeft met De Bom naar eigen zeggen voor zijn meest gewaagde single tot nu toe gekozen, maar het had weinig gescheeld of hij had een andere keuze gemaakt. De zanger was er zelf "wat schuchter" over, maar zijn zoons overtuigden hem ervan dat hij het lied moest uitbrengen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

De zanger laat zijn nieuwe muziek dan ook altijd eerst thuis horen. "Mijn vrouw en mijn kinderen zijn toch mijn eerste klankbord, en zij waren heel enthousiast over dit lied", zegt hij.

Bauer bracht donderdag De Bom uit, een voorbode van het album Ik Heb Je Lief dat op 18 oktober verschijnt. "Ik sta natuurlijk bekend als een zanger van het levenslied, maar De Bom is meer een mengeling van schlager, pop en dance. Ik denk dat het voor veel mensen wel verrassend is; een eigentijdse Frans", beschrijft hij de single.

'Mijn vader zei altijd dat stilzitten achteruitgang is'

De zanger zegt met het album ook een moderner geluid te willen laten horen. "Mijn vader zei me altijd: 'Stilzitten is achteruitgang.' Ik wil mijn fans de komende jaren blijven verrassen. Het album staat vol met de muziek waarmee ik groot ben geworden, maar tegelijkertijd met het gevoel van 2019."

Hoe hij het nieuwe genre moet omschrijven, weet de zanger nog niet precies. "Het is power, het is dance, het is volks; ik heb een nieuw genre gecreëerd. Misschien moet ik het gewoon Bauer-pop noemen", lacht hij.

Bauer merkt aan de reacties van zijn fans niet dat ze aan het nieuwe geluid moeten wennen. "De eerste reacties zijn ongelofelijk leuk. Het is overweldigend. Ik krijg ook berichten van mensen die zeggen: 'Bedankt Frans, ik krijg het lied niet meer uit mijn hoofd.' Voor mij is dat het grootste compliment dat ik als artiest kan krijgen."

Bauer wil zich hardmaken voor de toekomst van het levenslied

Bauer hoopt een jong publiek aan te spreken met de plaat, maar benadrukt dat zijn optredens nu ook al voor alle leeftijden zijn. "Er staan mensen van zestien jaar tot heel oud vooraan. Ik zie jongens met biertjes die alles mee kunnen zingen, maar ook moeders en oma's. Het is één grote familie", vertelt hij trots.

Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat het levenslied gehoord blijft worden. "Ik probeer me er hard voor te maken dat het genre waar ik zo van houd geliefd blijft. Ik hoop dat het levenslied ook in de komende jaren door de jeugd een warm hart toegedragen wordt."

Bauer hoeft niet bang te zijn dat hij zich gaat vervelen na het uitbrengen van het album. De zanger begint in januari 2020 met een nieuwe onemanshow in theaters. "Alles in die show is toegespitst op mij en de muziek die ik maak. Ook dat wordt heel anders dan alle concerten die ik hiervoor heb gedaan."

Ook op televisie is hij met nieuwe programma's bezig - waar hij nog niet over uit kan wijden - en zijn rol als coach in The Voice Senior ziet hij als een mijlpaal. "Er zijn heel veel mooie, uitdagende en nieuwe dingen in mijn leven. Het voelt als een achtbaan waarin ik ook nog eens voorin zit."