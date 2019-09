The Beatles-bandleden John Lennon, Paul McCartney en George Harrison bespreken op een geluidsopname uit 1969 hun plannen voor een album na hun plaat Abbey Road, meldt The Guardian.

De geluidsopname dateert van 8 september 1969. John Lennon maakte de opname omdat Ringo Starr door ziekte niet aanwezig kon zijn bij het overleg.

Op de opname is te horen is dat de aanwezige bandleden overleggen over een nieuw Beatles-album en een mogelijke nieuwe single. De single zou uit moeten komen rond Kerst 1969. Lennon stelt voor dat hijzelf, McCartney en Harrison ieder vier nummers voor het album aanleveren. Ringo Starr zou twee nummers bijdragen aan de plaat.

Beatles kritisch op elkaars nummers

McCartney klinkt op de opname verbaasd over Lennons suggestie dat Harrison als componist dezelfde status krijgt toebedeeld als Lennon en hijzelf. "Tot dit album dacht ik dat Georges nummers niet zo goed waren", zegt de inmiddels 77-jarige bassist, zanger en componist van de popgroep.

"Dat is een kwestie van smaak", valt op te tekenen uit de mond van de in 2001 op 58-jarige leeftijd aan kanker overleden Harrison. "Onder aan de streep vallen mijn nummers in de smaak bij het publiek."

De in 1980 op veertigjarige leeftijd vermoorde Lennon zegt over het door McCartney geschreven Abbey Road-nummer Maxwell's Silver Hammer dat de andere bandleden het niet "tof" zouden vinden. Volgens Lennon zou McCartney het nummer zelf ook niet goed vinden en had hij er goed aan gedaan de compositie weg te geven aan een andere artiest, bijvoorbeeld folkzangeres Mary Hopkin.

Abbey Road laatst opgenomen Beatles-album

De geluidsopname is in het bezit van schrijver en historicus Mark Lewisohn. Met onder meer deze geluidsopname toert hij in het kader van het vijftigjarig bestaan van Abbey Road van 18 september tot en met 4 december langs verschillende theaters in het Verenigd Koninkrijk met de toneelvoorstelling Hornsey Road. "Deze opname herschrijft alles wat we wisten over The Beatles", aldus Lewisohn.

Het Beatles-album Abbey Road is vijftig jaar na het uitkomen onverminderd populair. Nog steeds doen fans de foto op de albumcover na op de plek waar die werd genomen, op Abbey Road in Londen. Het album Let It Be van de groep kwam weliswaar na Abbey Road uit, maar werd eerder opgenomen.