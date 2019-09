Samantha Steenwijk zingt op 7, 13 en 14 maart 2020 voor de derde keer mee met Holland zingt Hazes. De 33-jarige Rijswijkse zangeres hoopt dat ze, naast een solo-optreden, dit keer met Sanne Hans en André Hazes in duet mag in de Amsterdamse Ziggo Dome.

"Ik heb al veel nummers in de afgelopen twee jaar gedaan, maar het lijkt me leuk om nu iets te zingen met Sanne Hans (Miss Montreal, red.)", vertelt Steenwijk in gesprek met NU.nl.

"Ze doet voor de eerste keer mee met Holland zingt Hazes en was mijn coach in The voice of Holland." De levensliedzangeres, die auditeerde met een nummer van Hazes, deed in 2007 mee aan de talentenjacht en werd tweede. "Het lijkt me leuk om haar nu mee te nemen in mijn wereld en samen een stoer liedje te zingen."

Ook een duet met André Hazes junior staat, als het aan Steenwijk ligt, op de planning. "Ik ken hem al sinds ik meedeed aan de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen in 2013. We waren gelijk heel goed met elkaar. Het is met hem lachen, gieren, brullen, we gunnen elkaar alles", zegt de zangeres.

"Ik vind het te gek dat hij zo goed gaat en niet hoeft te liften op het succes van zijn vader. Vorig jaar heb ik gezongen met Roxeanne, Zeg maar niets meer."

'Hazes kende geen schaamte'

Welke nummers voor Steenwijk op de planning staan, wordt later pas besproken. "Het maakt me eigenlijk niet veel uit, alles van Hazes is goed. Het is vooral een uitdaging om het in duet te zingen, dat geeft er toch weer een andere dimensie aan voor ons als artiest."

De zangeres, die momenteel ook te zien is in Dancing with the Stars en Beste Zangers, vindt de muziek van de vijftien jaar overleden Hazes zo goed omdat hij het hart op de tong had. "Hij durfde alles te vertellen in zijn liedjes, besprak onderwerpen waar we vandaag de dag nog in geremd zijn. Hij kende geen schaamte, dat maakt hem zo sterk. De problemen waarover hij zong, leven nog steeds. Relaties die breken, je beste vriend die ervandoor gaat met je vrouw: zijn muziek heeft een tijdloos karakter. Over honderd jaar draaien we Hazes nog steeds."

Steenwijk verwacht niet dat haar muziek net zo lang zal doorgaan als die van Hazes. "Dat hoop ik natuurlijk, maar daar ben ik nog lang niet. Ik denk eigenlijk ook dat niemand anders daar ooit gaat komen."