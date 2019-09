The B-52's komen binnenkort met nieuwe muziek. De formatie reist momenteel door Noord-Amerika met de Final Tour. Daarmee vieren ze ook de veertigste verjaardag van hun eerste album, meldt Billboard.

"We gaan niet stoppen, maar zullen na deze tour wel anders omgaan met liveoptredens", aldus zanger en oprichter van The B52's Fred Schneider.

The B-52's, die in 1989 een hit hadden met Love Shack, komen in oktober nog voor het einde van hun Final Tour met twee nieuwe nummers. In de loop van 2020 volgt een verzamelbox met daarop al hun platen. Elf jaar geleden werd in de vorm van het album Funplex voor het laatst nieuwe muziek van The B-52's uitgebracht.

De 65-jarige Keith Strickland, die niet meer met The B-52's op tournee is, schrijft de muziek voor de nieuwe liedjes. Schneider en de zangeressen Kate Pierson (71) en Cindy Wilson (62) verzorgen de teksten.

Schneider: "We gaan geen grote concerten of tours meer doen, maar zullen nog wel optreden op bijvoorbeeld festivals." Zo staat er al een optreden gepland op 16 november in Mexico-Stad.