Chance the Rapper heeft een flink aantal concerten van zijn aangekondigde tour uitgesteld vanwege de geboorte van zijn tweede dochter, Marli, meldt Pitchfork.

"Toen mijn eerste dochter Kensli was geboren, ging ik twee weken later toeren. Daardoor miste ik enkele van de belangrijkste momenten in haar leven en was ik afwezig toen mijn vrouw mij het meest nodig had", licht de rapper zijn besluit toe op Instagram.

"Als echtgenoot en vader van inmiddels twee dochters realiseer ik me dat ik die fout niet nog een keer kan maken."

Het grootste deel van de tour die in het teken staat van zijn debuutalbum The Big Day zal nu in 2020 plaatsvinden. In september en oktober treedt Chance the Rapper in totaal nog vier keer op. Daarna is hij pas op 15 januari weer te zien in San Diego.

Chance the Rapper werd vrijdag vader. Chancelor Bennet, zoals de rapper eigenlijk heet, ontving in 2017 een Grammy Award voor zijn mixtape Coloring Book. De rapper en zijn vrouw zijn getrouwd sinds maart 2019. In 2015 kregen ze hun eerste dochter, Kensli.