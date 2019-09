David Lee Roth, de frontman van rockformatie Van Halen, gaat optreden in Las Vegas. Hij resideert in januari en maart voor in totaal negen optredens in The House of Blues in het Mandalay Bay Resort & Casino, meldt Billboard maandag.

Roth geeft het eerste optreden van de reeks op 8 januari 2020. De andere acht optredens vinden plaats in maart. De kaartverkoop voor de concerten begint zaterdag.

De 64-jarige zanger scoorde met Van Halen grote hits als Jump, Runnin' With The Devil en Panama. Ook maakte hij zes soloalbums, waarvan de meest recente in 2003 verscheen.

Met zijn casino-optredens schaart Roth zich in een lange rij van artiesten die ook voor langere tijd in Las Vegas stonden, zoals Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aerosmith, Pitbull en Gwen Stefani.