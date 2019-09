Nicki Minaj liet haar fans begin september schrikken met een bericht op Twitter waarin ze haar pensioen aankondigt. De rapper laat weten zich te willen richten op het stichten van een gezin. Minaj heeft het bericht inmiddels weer verwijderd en voegt zich mogelijk bij een lange lijst artiesten uit haar generatie die hun pensioen aankondigden, maar hun carrière vervolgens gewoon vervolgden.

Nadat fans bezorgde berichten naar Minaj sturen, biedt de rapper, bekend van hits als Anaconda en Starships, haar excuses aan. "De tweet was te abrupt en kwam ongevoelig over, dat spijt me", schrijft ze. Artiesten als Kanye West, Jay-Z en Lana Del Rey gingen haar voor met voorbarige pensioenaankondigingen.

Jay-Z

Jay-Z brengt in 2003 de plaat The Black Album op de markt met de aankondiging dat het zijn laatste wordt. Hij geeft een groots afscheidsconcert in Madison Square Garden in New York waar de documentaire Fade To Black over wordt gemaakt.

Al snel gaat Jay-Z aan de slag met andere artiesten, zoals R. Kelly en Linkin Park, om te werken aan nieuwe muziek. Zijn volgende soloalbum Kingdom Come verschijnt drie jaar later. Daarna volgen nog zes platen, waarvan vier solo, één met Kanye West en meest recentelijk Everything Is Love met echtgenote Beyoncé.

Lana Del Rey

Lana Del Rey breekt aan het eind van 2011 groots door dankzij haar single Video Games waarmee ze vooral online veel indruk maakt. Aan het begin van 2012 lanceert ze haar officiële debuutalbum Born To Die. In een interview met Vogue zegt ze vlak daarna dat ze niet denkt nog een ander album te maken. "Waar zou ik over moeten schrijven? Ik heb alles wat ik wilde zeggen, al gezegd."

Del Rey brengt in 2014 opvolger Ultraviolence uit. Daarna volgen Honeymoon (2015) en Lust For Life (2017). Eind augustus verscheen Norman Fucking Rockwell! waarmee ze op de eerste plaats staat in de Britse hitlijst.

Adele

Het is geen geheim dat Adele niet graag op tournee gaat. De zangeres is er eerlijk over dat ze kampt met zenuwen. Tijdens een concert in Auckland, Nieuw-Zeeland in 2017 kondigt ze aan dat het weleens haar laatste tour zou kunnen worden. "Ik doe dit voor jullie", vertelt ze haar fans. "Ik denk niet dat touren voor mij is weggelegd."

Begin 2019 doet het nieuws de ronde dat de zangeres, bekend van hits als Someone Like You en Hello, haar tourbedrijf Remedy Touring LLP heeft opgedoekt. Hoewel het erop lijkt dat de zangeres niet meer op tournee gaat, lijkt er wel nieuwe muziek aan te komen. Volgens ingewijden moet er nog dit jaar een nieuwe plaat verschijnen.

Justin Bieber

Justin Bieber kondigt in 2013, op negentienjarige leeftijd, al eens aan dat hij met pensioen gaat. Zowel op Twitter als in een interview met radiostation Power 106 kondigt hij aan te stoppen met muziek. Later nuanceert hij zijn woorden echter op Twitter, door te zeggen dat hij zijn fans nooit zou verlaten.

Daarna beleeft Bieber in 2015 de meest succesvolle periode van zijn carrière met het album Purpose en de hits Sorry en Love Yourself. Bieber kondigde eerder dit jaar aan een pauze te nemen om in alle rust aan zijn gezondheid te kunnen werken.

Gordon

Gordon kondigt eind 2015 aan dat hij gaat stoppen met zingen. Hij richt zich op dat moment al meer op zijn televisiecarrière. Hij neemt een jaar later officieel afscheid als zanger met twee concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. De zanger zit dan 25 jaar in het vak.

De zanger die onlangs afkickte van zijn drugsverslaving, ging in de Verenigde Staten langs bij een arts om zijn stem te laten controleren op blijvende schade. Gelukkig blijkt voor de zanger dat hij met de juiste training de hoge noten weer moeten kunnen halen. Hij laat na dat nieuws direct weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer als zanger.

Lily Allen

De Britse zangeres Lily Allen behaalt tussen 2006 en 2009 grote successen met liedjes als Smile, Not Fair en Fuck You. In 2009 laat ze via een uitgebreid verhaal op haar blog echter weten te stoppen met het opnemen van muziek. Haar contract bij EMI loopt dan af en ze is op dat moment niet van plan ergens anders te tekenen. De zangeres beklaagt zich over illegale downloads die ervoor zorgen dat artiesten hun geld niet meer kunnen verdienen met het uitbrengen van muziek.

Lang lijkt het erop dat Allen de daad bij het woord heeft gevoegd. Pas vijf jaar na de aankondiging brengt ze haar derde album Sheezus uit. In 2018 volgt haar recentste plaat No Shame.