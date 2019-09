Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dotan - Letting Go

Dotan verscheen maandagavond in het programma Waar Is De Mol? om met Johnny de Mol te praten over het afgelopen jaar. Naast nogmaals zijn excuses aan te bieden voor het trollenschandaal, bevestigt hij de relatie met zijn vriend. Ook vertelt hij dat anderen hem in het begin van zijn carrière hebben afgeraden om uit de kast te komen. Hij laat dit allemaal los op zijn nieuwe single Letting Go, de opvolger van Numb. Het is een bombastische popplaat zoals we die van Dotan gewend zijn.

Beluister het nummer hier

John Mayer - Carry Me Away

John Mayer brengt zijn tweede single van dit jaar uit. Zijn recentste plaat The Search for Everything verscheen in 2017 en hij laat zijn fans ditmaal niet lang wachten op nieuwe muziek. Vorig jaar bracht hij al de single New Light uit en na I Guess I Just Feel Like verschijnt nu Carry Me Away. Mayer levert de dromerige gitaarpop af waar we hem van kennen.

Beluister het nummer hier

Camila Cabello - Liar

Het gaat voormalig Fifth Harmony-zangeres voor de wind in haar solocarrière. Na haar wereldhit Havana, staat ze momenteel internationaal weer op de eerste plaats in de hitlijsten met Se`ñorita, een duet met Shawn Mendes. Terwijl de geruchten over een relatie tussen de twee voortduren, werkt Cabello weer even aan haar solocarrière met twee nieuwe singles. Haar Cubaanse roots zijn duidelijk hoorbaar in het zomerse Liar, terwijl de andere single, Shameless, elektronischer klinkt.

Beluister het nummer hier

Naaz - damage :(

Zangeres Naaz werkt tegenwoordig niet meer alleen in de slaapkamer aan haar muziek. Samen met de Noorse producer Askjell bracht ze eerder dit jaar de internationaal klinkende popplaat TAPED op de markt. Nu is het tijd voor opvolger damage :(. Naaz schreef de single tijdens donkere dagen in haar leven en dat is te horen op de breekbare plaat waarop haar stem meer emotie draagt dan tevoren.

Beluister het nummer hier

Ilse DeLange - New Amsterdam

Ilse DeLange is alweer toe aan het uitbrengen van haar negende album. Haar recentste plaat vernoemde ze naar zichzelf en verscheen in 2018. Voor de nieuwe plaat Gravel & Dust keert DeLange terug naar de voornamelijk akoestische countrymuziek. De plaat bevat de singles Went For A While en Where Dreams Go Die en het verstilde New Amsterdam.

Beluister het nummer hier

Adam Lambert - Superpower

De Amerikaanse zanger Adam Lambert had in Nederland al hits met liedjes als Ghost Town en Whataya Want From Me, maar is de laatste jaren vooral bekend als de zanger van Queen. Hij werkt echter ook nog steeds aan solomateriaal. Op 27 september verschijnt de EP Velvet: Side A en het lied Superpower is de eerste single. De plaat is volgens Lambert opgedragen aan minderheden die benadeeld en verbannen worden.

Beluister het nummer hier