Lange Frans (38) en Baas B (37) gaan weer samenwerken. Dit bevestigt Lange Frans, die eigenlijk Frans Frederiks heet, aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

"Waar we eerst een sterk team waren, dreef onbegrip ons uit elkaar. Elkaar weer kunnen vinden, is het mooiste wat er is", laat het duo volgens het AD weten. Op 13 oktober aanstaande geven zij een show in de Q-Factory in Amsterdam.

In de Talkshow van Beau van Erven Dorens vertelt het duo donderdagavond dat het onbegrip vooral kwam door slechte communicatie. De druk van bekendheid werd vooral Baas B te veel. "Bart had een zware burn-out en ik erkende dat helemaal niet. Ik wat niet eens wat een burn out was", aldus Frederiks. "Nu we tien jaar ouder en wijzer zijn hebben we allebei het gevoel dat dit beter zal gaan. We communiceren beter en hebben meer levenservaring", vult hij nog aan.

Het duo bracht in de talkshow een een speciale versie ten gehore van hun hit Het land van uit 2005. In dit nummer rappen ze over de geschiedenis van Nederland.

Vorig jaar liet Frederiks weten "weer voorzichtig contact te hebben gehad" met Baas B, echte naam Bart Zeilstra. "We zitten een beetje te sms'en en zijn weer enigszins on speaking terms met elkaar."

Frans Frederiks en Bart Zeilstra scoorden als Lange Frans & Baas B hits als Het land van en Moppie. In 2009 gingen ze met ruzie uit elkaar. De samenwerking liep stuk door een zakelijk conflict. In 2016 liet Baas B zich al eens ontvallen dat hij hoopte dat het contact hersteld werd.