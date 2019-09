Ilse DeLange is ondanks haar successen nog te onzeker om solo in het theater te staan, vertelt de zangeres donderdag in Trouw.

DeLange vertelt over onder meer haar ambities. "Ik hoop dat ik me ooit comfortabel genoeg voel om in mijn eentje met mijn gitaar een hele avond te vullen. Nu zou ik dat niet durven, daar is nog een weggetje te gaan voor mij. Het is geen must, maar wel een interessante zoektocht."

De zangeres heeft nog meer onzekerheden. "Met liedjes schrijven voel ik nog steeds de drang naar een klankbord. Hoewel ik zelf ook wel kan beoordelen of een nummer goed is, voel ik nog altijd een bepaalde onzekerheid om een liedje helemaal zelf af te maken zonder de mening te vragen van de mensen die me daar dierbaar in zijn. Daarin zoek ik nog steeds bevestiging. Misschien ook omdat op mijn derde plaat allemaal liedjes van mezelf stonden. Terugkijkend waren het niet de meest geweldige liedjes."

De komende theatertour van DeLange is zo goed als uitverkocht. Woensdag werd bekend dat ze daar een aantal clubshows aan toevoegt. De 42-jarige zangeres brengt vrijdag haar nieuwe soloalbum Gravel & Dust uit. DeLange is met The Common Linnets momenteel bovendien bezig met de opnames van nieuw materiaal.