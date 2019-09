Het schrijven en opnemen van muziek is een emotionele achtbaan voor zangeres Naaz. Haar nieuwe single damage :( die vrijdag verschijnt, schreef ze in een donkere periode waarin het niet goed met haar ging. "Het was een heftig hoofdstuk in het boek dat ik schrijf", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Wie is Naaz? Geboren op 8 juni 1998 in Gorinchem

Opgegroeid in Rotterdam

Naaz is van Koerdische afkomst

Naaz doet in 2014 mee aan Holland's Got Talent

In 2017 oogst ze succes met haar single Words

In 2018 wint Naaz twee Edisons en twee 3FM Awards

De 21-jarige Naaz benadrukt direct dat dit boek niet zal worden uitgebracht. "Het is meer voor mijn eigen ziel. Ik schrijf alles op wat ik denk en voel en vanuit die teksten maak ik liedjes. damage :( kwam voort uit hoe ik de wereld beschrijf op een moment dat het niet goed met me ging. Mijn producer Askjell en ik moesten allebei huilen, omdat het zo mooi is maar zo pijnlijk tegelijk."

Nadat Naaz haar debuut-EP Bits of Naaz zelf thuis opnam, waagde ze zich er weer aan om met andere producers te werken op de single TAPED. "Ik wilde dat eerst niet meer, omdat ik het idee had dat niemand mijn geluid echt begreep. Dan gingen producers met mijn liedjes aan de haal en klonk het helemaal niet zoals ik het in gedachten had. Ik ben zelf gaan produceren, zodat ik die kant ook snap en beter kan uitleggen hoe ik wil dat het klinkt."

In de Noorse producer Askjell, die ook werkt met popartiesten Sigrid en Aurora, vond ze iemand die haar wel begrijpt. "Alles wat hij speelde, raakte mij. Ik wist meteen dat ik iemand had gevonden die mijn mood kon vertalen naar geluid", vertelt Naaz over de eerste dag dat ze met hem in de studio werkte. Ze nam vervolgens al haar nieuwe muziek met hem op.

'Ik maak nu alleen thuis muziek als ik dat echt wil'

In een eerder interview met NU.nl legde Naaz uit dat ze haar studio liever niet meer in haar huis wil hebben, zodat ze thuis ook echt vrije tijd heeft. "Ik heb een jaar lang niet meer vanuit huis gewerkt, omdat ik daar erg gestrest van werd. Toen werd ik echter weer gestrest van het feit dat ik mijn ideeën niet meteen op kon nemen", licht ze nu toe. "Ik heb onlangs mijn studio weer teruggebracht, maar nu voelt het minder als een verplichting, omdat ik buitenshuis sessies gepland heb met anderen om te schrijven. Ik maak nu alleen thuis muziek als ik dat echt wil."

Hoewel Naaz niet het gevoel heeft dat ze een voorbeeldfunctie voor haar fans heeft, staat ze wel in nauw contact met ze en spreekt ze bijvoorbeeld openlijk met hen over haar pestverleden. "Ik voel wel vaak een urgentie om de berichten te lezen die me worden gestuurd en dan advies te geven. Ik vertel ze niet wat ze moeten doen, maar kan ze wel uitleggen hoe ik met bepaalde situaties ben omgegaan."

Naaz hoopt zo iets bij te kunnen dragen aan de tienerjaren van haar fans die voor haarzelf niet makkelijk waren. "Als ik naar tieners kijk, krijg ik soms nog steeds een naar onderbuikgevoel. Ik denk dan: die arme kinderen moeten die jaren nog doorkomen. Voor mij was die tijd alles wat ik niet leuk vond aan het leven. Pas toen ik twintig werd, begon ik in te zien hoe leuk het leven kan zijn. Ik kan in hun plaats dan niet wachten tot ze ook dat moment bereiken en hun eigen identiteit kunnen creëren."

Voor de videoclip van damage :( doet Naaz een beroep op de creativiteit van haar fans. Ze vroeg hen tekeningen te maken van de gevoelens die bij hen opborrelen bij het horen van de tekst. "Als ik schrijf, breng ik de emoties die ik zie onder woorden en ik ben heel benieuwd hoe de mensen die de tekst horen dat dan weer zien."

damage :( is de tweede single van the beautiful struggle, de tweede EP van Naaz die op 4 oktober verschijnt.