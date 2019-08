Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kygo & Whitney Houston - Higher Love

Het nummer Higher Love werd oorspronkelijk gezongen door de Britse zanger Steve Winwood. Whitney Houston maakte er in de jaren negentig een cover van, die nu is geremixt door de Noorse dj Kygo. De erfgenamen van de Amerikaanse zangeres, die zeven jaar geleden overleed, hebben uiteraard hun goedkeuring gegeven voor de release van het nummer.

A$AP Rocky - Babushka Boi

De rapper komt voor het eerst sinds zijn vrijlating uit de Zweedse cel weer met nieuwe muziek. De Amerikaanse artiest werd op 14 augustus door de Zweedse rechter schuldig bevonden aan het mishandelen van een negentienjarige man. Inmiddels is hij weer op vrije voeten. Babushka Boi zal op het nieuwe album van A$AP Rocky staan, waarvan nog niet bekend is wanneer het uitkomt.

Kensington - What Lies Ahead

De populaire Nederlandse band brengt in november hun nieuwe album uit. What Lies Ahead is hiervan de tweede single. Kensington schreef en werkte in het Canadese Vancouver aan het materiaal voor de opvolger van het album Control.

Jason Derulo - Too Hot

Jason Derulo samplet regelmatig bekende nummers in zijn hits (zoals Show Me Love van Robin S. in I Don't Wanna Go Home) en ook nu gebruikt hij weer een bekende melodie in zijn nieuwste, zomerse nummer: in Too Hot is een sample te horen van Murder She Wrote van Chaka Demus & Pliers. Het is de tweede single die Derulo dit jaar uitbrengt en zal waarschijnlijk op zijn nieuwe album, waarvan de releasedatum nog niet bekend is, staan.

Diggy Dex - Tien Seconden

In het nieuwste werk van de Nederlandse rapper zingt hij over het belang van spelen en de kracht van de fantasie. "Omdat 'gewoon lekker spelen' niet voor elk kind vanzelfsprekend is", zegt de rapper hierover op Facebook. Alle opbrengsten gaan naar de de organisatie Right to Play.

