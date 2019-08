Pink Floyd komt op 29 november met de zestiendelige audiovisuele box The Later Years. Daarop staat onder meer dertien uur aan niet eerder uitgebracht materiaal, meldt Spin donderdag.

The Later Years bevat drie studioalbums uit de periode na het vertrek van singer-songwriter Roger Waters: A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) en The Endless River (2014). Ook de twee livealbums Delicate Sound of Thunder (1988) en Pulse (1995) zitten in de box. De band werd toen geleid door gitarist David Gilmour.

Het niet eerder uitgebrachte materiaal bestaat uit dertien uur aan studio- en liveopnames en ander videomateriaal en bevat ook niet eerder verschenen films van de concerten Venice (1989) en Knebworth (1999), beeld en geluid van het laatste liveoptreden bij een Syd Barrett-tributeconcert in 2007 en een making-of van The Endless River.

Gilmour en geluidstechnicus Andy Jackson staken verder A Momentary Lapse of Reason in een nieuw jasje. Op het studioalbum zijn nu ook verloren gewaande keyboardtracks van voormalig Pink Floyd-lid Richard Wright en nieuwe drumtracks van Nick Mason te horen.

Pink Floyd heeft de clip van het nummer Wish You Were Here op internet gezet. De opname werd gemaakt op het Knebworth-concert waarbij onder anderen Gilmour, Wright en Mason op het podium stonden.