Ariana Grande stond afgelopen weekend twee keer in de Ziggo Dome en doet in september de Amsterdamse zaal nog eens aan. Recensenten vinden dat de zangeres vocaal heel sterk is, maar weinig contact zoekt met haar fans.

Trouw - Drie sterren

"Bij het eerste van drie Nederlandse concerten beperkte de Amerikaanse de interactie met het publiek tot een minimum. Meer dan een 'hallo Amsterdam' en 'hebben jullie zin in een leuke avond?' viel er niet uit de mond van de 26-jarige op te tekenen. Zo moest de muziek voor zich spreken, in een opvallend sober ogende show die anderhalf uur lang op hoog tempo voortdenderde. Daardoor ontbrak vaak de tijd om de nummers tot je door te laten dringen en kwam de emotionele impact van de songs nauwelijks uit de verf."

NRC - Drie sterren

"Het werd een show die nooit stilviel of verveelde, maar ook weer net niet echt memorabel wist te worden. (...) Knap was het hoe Grande een nummer als Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored - vrij saai op het album - live extra energie meegaf. Dat deed ze ook met clubkraker Into You en het sexy Side to Side, dat nu echt vlamde. Het toch al wat gruizige The Light is Coming werd een heerlijk duistere knaller in Amsterdam, mede dankzij de plots wakker geworden drummer.

De Volkskrant - Drie sterren

"Grandes boodschap: laat niemand je de les lezen omdat je een meisje bent. De 'Arianators' in de Ziggo Dome zingen de lessen van Ariana, van God is a Woman tot Break Free: 'It's obvious I wanna be into you, but it all depends on the things you do.' (Het is duidelijk dat ik je leuk wil vinden, maar het hangt helemaal af van de dingen die je doet, red.) Opvallend: tussen de songs door blijven gesproken statements uit. Grande is in Amsterdam een zwijgzame gastvrouw, die zonder toelichting haar liedjes afwerkt. Af en toe maakt ze een rondje over de catwalk door de zaal. Veel extravaganter wordt het niet."

