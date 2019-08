Lucas & Steve reizen al een paar jaar de wereld rond met hun muziek. Ze stonden al meerdere keren op Tomorrowland en zijn zaterdag te vinden op Mysteryland. NU.nl interviewt het dj-duo aan de hand van hun recente zoekgeschiedenis op Spotify.

Over Lucas & Steve Lucas de Wert en Steven Jansen zijn niet alleen zakenpartners, maar ook beste vrienden en komen uit Maastricht. Sinds hun tienertijd vormen ze een dj-duo. Nadat ze al enkele platen hadden uitgebracht, tekenden ze in 2014 bij een platenlabel. Twee jaar later hadden ze met Make It Right hun eerste succes. Hun meest recente nummers zijn Long Way Home en Why Can't You See.

Lucas

Florida Georgia Line

"Dit is een beetje cowboymuziek, maar het is qua songwriting zo goed en sterk dat ik er echt inspiratie uit haal. De muziek is heel beeldend: de manier waarop ze dingen omschrijven, maakt dat je het echt voor je ziet. Dat vind ik heel knap. Verder is het leuk om te luisteren omdat het een heel andere vibe geeft. Afgelopen weekend stonden we in Houston, Texas, en toen heb ik deze muziek geluisterd, dat paste wel bij de sfeer."

Bruno Mars

"Ik vind Bruno Mars een complete baas, ik luister zoveel naar zijn muziek. Zijn platen zijn heel dik geproduceerd, hij heeft echt een eigen geluid. Na een paar seconden weet je al dat je met hem te maken hebt."

Lucas & Steve

"Zij maken natuurlijk waanzinnig goede muziek. Nee, ik kijk regelmatig op ons profiel om te zien hoe het erbij staat, vanuit professioneel oogpunt. Verder kun je via je profiel ook alle statistieken bekijken van je muziek. Als een nummer net uit is, kun je bijna realtime zien waar het afgespeeld wordt. Ik check dat dan wel meerdere keren per dag, en nee, dat wordt geen obsessie. Ik heb nog steeds een leven, ik kom af en toe buiten en ik vergeet niet te eten."

Peaceful Meditation

"Ik mediteer af en toe, het is ook lekker om rustig wakker te worden. Dan zet ik muziek uit deze lijst op en richt ik me vijf minuten op mijn ademhaling. Ik zet de lijst ook weleens aan als ik ergens mee bezig ben, als achtergrondmuziek. Eigenlijk vind ik het altijd wel lekker als er muziek aan staat."

Steve

a-ha

"Iedereen kent natuurlijk het nummer Take On Me. Dat melodietje is redelijk briljant. Het is een klassieker en ik luister er regelmatig naar. Ik weet niet hoeveel andere hits ze hebben gehad, maar ik denk dat de meeste mensen alleen dit nummer kennen. Dat is megaknap, als je zo'n grote hit weet te scoren. Tuurlijk, dat zouden wij ook wel willen. Maar zoiets kun je niet plannen; dat overkomt je."

Avicii

"Ik vind zijn muziek waanzinnig. Wij hebben een remix gemaakt van SOS, die gaan we zeker draaien op Mysteryland. Avicii was een van de grootste elektronische producers aller tijden. Hij heeft zoveel gedaan voor de huidige dance-industrie: ineens hoorde je op een festival nummers die je ook op de radio hoorde. Het is zo knap om dat voor elkaar te krijgen, daar struggelt iedere dj mee. Natuurlijk hebben we het met mensen uit de muziekwereld en met elkaar gehad over wat er is gebeurd met Avicii (hij maakte in het voorjaar van 2018 een einde aan zijn leven, red.). Je moet goed op elkaar letten. Een van de verschillen is denk ik wel dat hij niet van toeren hield, en wij wel. Maar je moet altijd goed op jezelf blijven letten en je grenzen aangeven."

Ed Sheeran

"Zijn nieuwe album is zo ontzettend leuk, er zitten alleen maar vette platen tussen. Hij is wat mij betreft de grootste songwriter die er is op dit moment. Er is niemand die vettere popmuziek maakt dan hij. Volgens mij heeft hij 75 miljoen streams per maand. Wij hebben er vijf, dus als je dat vergelijkt... Maar nee, ik vind dat we het ontzettend goed doen."