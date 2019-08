NASA heeft een steen op Mars naar The Rolling Stones vernoemd om de band te eren. De steen draagt voortaan de naam The Rolling Stone Rock, meldt NASA donderdag.

The Rolling Stones zijn aangenaam verrast door het nieuws. "Wat een fantastische manier om onze No Filter Tour mee te vieren", aldus zanger Mick Jagger tijdens de openingsavond van de tournee van The Rolling Stones in Pasadena. "Dit is een mijlpaal in onze lange, bewogen geschiedenis. NASA: heel erg bedankt!"

Het gaat niet om zomaar een steen. De steen, die iets groter is dan een golfbal, heeft eind november vorig jaar 1 meter gerold. Dit is de grootste afstand die NASA een steen op een andere planeet ooit heeft zien afleggen. De oorzaak hiervoor is de landing van de NASA InSight Lander, die in november 2018 op de rode planeet landde om daar verschillen onderzoeken te doen. Door de stuwkracht van de motoren kwam de steen in beweging.

Acteur Robert Downey jr. maakte de vernoeming donderdag bekend. Backstage reageerde Downey jr. op de gebeurtenis. "Doorbraken in de wetenschap en een legendarische rockband zijn altijd een goede combinatie", vindt de acteur.