Taylor Swift brengt vrijdag haar zevende album Lover op de markt. Op de plaat laat de voormalige countryster een glad geproduceerd popgeluid horen. Wat vinden de internationale muziekcritici van het album? Een overzicht van enkele recensies.

Independent - 4 sterren

"Rond lied nummer veertien begint Lover wat te veel te worden. Er schuilt een briljant album in de achttien liedjes, maar het had wat ingekort mogen worden. Swift is echter nooit iemand geweest die zich inhoudt en dat kun je haar moeilijk kwalijk nemen. Dit is het geluid van een zangeres die er weer plezier in heeft aan de slag te gaan. Taylor Swift is dood. Lang leve Taylor Swift."

Lees de volledige recensie hier

Rolling Stone - 4 sterren

"Lover is terecht meer evolutionair dan revolutionair. Toch voelt het als een openbaring voor Swift: ze is vrij en ongehaast en wordt niet gestuurd door slechts één concept of uitgangspunt. Lover laat Swift op haar meest geëmancipeerd horen terwijl ze geniet van de vrijheden die ze voor zichzelf en haar collega's heeft verworven."

Lees de volledige recensie hier

NME - 4 sterren

"Een enkele misser daargelaten, slaagt Lover er vooral in om ons eraan te herinneren dat Swift een begenadigd liedjesschrijfster is die uitnodigende popmuziek maakt. Samen met producenten Jack Antonoff en Joel Little heeft ze weer een glad en toegankelijk album in elkaar gezet, met op z'n tijd verrassende elementen in de productie."

Lees de volledige recensie hier

The Guardian - 3 sterren

"Lover levert genoeg bewijs dat Swift simpelweg een betere liedjesschrijver is dan haar concurrenten in de toplaag van de popmuziek. De aanpak waarbij er voor ieder wat wils op het album staat, is echter niet per se een vooruitgang voor de zangeres. Het is duidelijk bedoeld om Swifts status als een van de grootste sterren ter wereld te behouden."

Lees de volledige recensie hier