Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Taylor Swift - The Man

Taylor Swifts zevende plaat Lover is de eerste die ze uitbrengt onder platenmaatschappij Republic Records. Naast hits als ME! en You Need To Calm Down bevat het album ook het lied The Man, waarop Swift zingt over de dubbele standaard die ze ervaart in haar carrière. Zo denkt ze dat haar liefdesleven of haar uitgaven niet zo veroordeeld zouden worden als ze een man was. Op het nieuwe album staan achttien liedjes, waaronder een samenwerking met Dixie Chicks.

Beluister het nummer hier

Lana Del Rey - Fuck it I love you

Lana Del Rey brengt op 30 augustus haar volgende album Norman Fucking Rockwell uit. De zangeres die vooral succes oogstte met de singles Video Games, Summertime Sadness en Young & Beautiful staat in februari 2020 voor een concert in de Ziggo Dome, haar eerste show op Nederlandse bodem sinds 2013. Met behulp van een bijna tien minuten durende videoclip brengt ze de twee nieuwe singles Fuck it I love you en The greatest uit.

Beluister het nummer hier

André Hazes - Maar Wij Gaan Door

Een week nadat zijn zus Roxeanne haar nieuwe single Mama Was Een Klootzak uitbracht, komt André Hazes nu zelf ook met nieuw werk. Op de single Maar Wij Gaan Door vraagt Hazes zich af waarom de kroeg eigenlijk dicht moet en laat hij weten dat hij liever nog even doorgaat in plaats van naar huis te gaan. Hazes bracht eerder dit jaar al de singles Wij Zijn Oranje en Dat Is Mijn Kind Niet, een samenwerking met Frenna, uit.

Beluister het nummer hier

The 1975 - People

De Britse band The 1975 staat bekend om hun met elektronische geluiden vermengde rockmuziek, maar voor hun nieuwe single People slaan ze een andere weg in. De band liet zich inspireren door punk en klinkt rauwer dan voorheen. Op het nummer wordt de mensheid door frontman Matthew Healy aangespoord wakker te worden. People is een voorbode van het album Notes on a Conditional Form dat in februari 2020 verschijnt.

Beluister het nummer hier

5 Seconds of Summer - Teeth

De Australische band 5 Seconds of Summer heeft al sinds 2014 een grote schare fans, maar scoort sinds vorig jaar ook internationale radiohits. Zo werd het lied Youngblood een groot succes. Sindsdien werkten ze samen met onder meer Julia Michaels, Charlie Puth en The Chainsmokers. De nieuwe single van de band heet Teeth en werd geschreven met Ryan Tedder van OneRepublic. Ook voormalig Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello speelt mee.

Beluister het nummer hier

Niels Geusebroek - Anyone Out There

Niels Geusebroek scoorde na zijn deelname aan The voice of Holland grote hits met Take Your Time Girl en Year of Summer, een samenwerking met Wildstylez. Zijn recentste album, Wildfire, verscheen in 2016, maar hij is sinds dit jaar weer volop bezig met het uitbrengen van nieuw materiaal. De zomerse nieuwe single Anyone Out There volgt Better Part of Me op.

Beluister het nummer hier