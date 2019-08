Suzan & Freek brengen op 27 september hun eerste plaat uit. Het album Gedeeld Door Ons bevat tien nummers.

"Het album gaat over alles wat wij samen meemaken. Het is natuurlijk heel bijzonder dat we dit allemaal samen kunnen delen", vertelt Suzan aan NU.nl. "Er staat ook een nummer op dat Gedeeld Door Ons heet en toen we dat hadden gemaakt, wisten we dat dit ook de albumtitel moest worden."

Het duo moest tien nummers selecteren voor de plaat. "We wisten heel snel welke liedjes we op de plaat wilden hebben, daarover waren we het eigenlijk meteen eens. Natuurlijk zijn er tussendoor momenten dat je het niet met elkaar eens bent, maar dan luisteren we goed naar elkaar."

'Begin dit jaar voelde het een beetje overweldigend'

Suzan & Freek zijn onder meer bekend van hun hit Als Het Avond Is en zegden hun baan op nadat dat nummer een succes was geworden. "Het is leuk om terug te kijken op wat er allemaal gebeurd is dit jaar", zegt Suzan. "Begin dit jaar voelde het een beetje overweldigend, nu zijn we er allebei iets rustiger onder. Het is wel heftig, maar op een leuke manier."

Successen worden gevierd met een uitje. "Je moet wel even stilstaan bij de hoogtepunten, bijvoorbeeld met een etentje", vindt Suzan.

In het najaar gaat het duo, dat ook een koppel is, op tournee langs verschillende theaters. Het eerste optreden is op 24 september in Amstelveen en het laatste op 11 december in Nijmegen.